الإمارات تعلّق رحلات الطيران الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية

منعت دولة الإمارات شركات الطيران الإيراني من مواصلة رحلاتها إلى الإمارات أو منها، وجاء المنع استجابة للعقوبات الأميركية على قطاع الطيران الإيراني، وهو ما أكدته تقارير إيرانية رسمية.

أعلنت الإمارات، الخميس، منع رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى الإمارات ومنها بموجب العقوبات الأميركية، في تأكيد لتقارير نشرتها وسائل إعلام في طهران قبل ساعات.

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وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، بـ"تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، وذلك اعتبارا من اليوم... وحتى إشعار آخر".

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي "بناء على الحظر الأميركي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم".

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق من يوم الخميس أن شركات الطيران الإيرانية مُنعت من تسيير رحلات الى الإمارات.

وأفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأنه "تم إلغاء جميع الرحلات الجوية التي تسيّرها شركات الطيران الإيرانية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ منتصف الليل".

وقال أحد الركاب لوكالة "فرانس برس" إن رحلة لشركة "إيران إيرتور" كانت متجهة من طهران إلى دبي، أُلغيت قبيل موعد إقلاعها المقرر صباحا.

وتعد دبي الوجهة الأبرز في المنطقة بالنسبة إلى شركات الطيران الإيرانية، التي كانت تسيّر رحلات إليها يوميا.

كما كان مطار دبي يعدّ من أبرز محطات التوقف بالنسبة إلى الإيرانيين المسافرين إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا، ووجهة نهائية للكثير من رجال الأعمال الآتين من إيران.

وحاليا، تعد تركيا الخيار الأنسب للإيرانيين الراغبين في مغادرة بلادهم، أو العودة إليها.

وفرضت الولايات المتحدة مطلع أيلول/ سبتمبر عقوبات على قطاع الطيران الإيراني بأكمله، متوعدة بعدم التساهل مع الشركات الأجنبية التي تقدم له المساعدة.

ومُنحت تلك الشركات مهلة حتى 23 أيلول/ سبتمبر للامتثال، كالتوقف عن تزويد الطائرات الإيرانية بوقود الكيروسين على سبيل المثال.

ويُعرّض عدم الامتثال للحظر الأميركي تلك الشركات لخطر إدراجها بدورها على القائمة السوداء، وبالتالي عزلها عن النظام المالي العالمي المتعامل بالدولار.

ومع دخول العقوبات حيز التنفيذ الأربعاء، اضطرت شركات الطيران الإيرانية الرئيسية إلى إلغاء رحلاتها الدولية، بعدما فرضت جميع الدول المجاورة حظرا على الرحلات من إيران. وانضمت تركمانستان إلى قائمة تلك الدول يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، مجيد أخوان، في حديث إلى وكالة "إيسنا": "بعدما لم تسمح تركمانستان لشركات الطيران الإيرانية بعبور مجالها الجوي، لم تتمكن رحلة متوجهة من طهران إلى دوشنبه (العاصمة الطاجيكية) من الهبوط، واضطرت إلى العودة إلى مطار الإمام الخميني في طهران".

ورغم العقوبات، تواصل شركات طيران إيرانية صغيرة تسيير رحلات إلى الخارج، ولا سيما إلى الصين التي رفضت الرضوخ للضغوط الأميركية، بالإضافة إلى أرمينيا.

وتنشط في إيران 27 شركة طيران، إلا أن معظمها يسيّر رحلات داخلية فقط.

وتتولى الشركتان الرئيسيتان، وهما "إيران إير" الوطنية و"ماهان إير" الخاصة، تسيير معظم الرحلات الخارجية في الظروف العادية، وتكون وجهاتها غالبا دولا مجاورة، بالإضافة إلى روسيا والصين.