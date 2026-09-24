جولة جديدة من المواجهة: باكستان تقصف 10 مواقع داخل أفغانستان

يتجه التصعيد بين باكستان وأفغانستان إلى جولة جديدة من المواجهة، بعدما وسّعت إسلام آباد ضرباتها داخل الأراضي الأفغانية ردًا على هجمات بطائرات مسيّرة، في وقت تهدد فيه الغارات المتبادلة جهود الوساطة الإقليمية الرامية إلى تثبيت وقف لإطلاق النار.

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، الخميس، أن بلاده نفذت ضربات دقيقة داخل أفغانستان، قال إنها جاءت "دفاعا عن النفس" واستهدفت 10 مواقع تستخدم لتخزين وإطلاق طائرات مسيرة ضد أهداف في باكستان.

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وجاء الإعلان في وقت واصل فيه سلاح الجو الباكستاني غاراته على مدن أفغانية، في أحدث تصعيد بين البلدين الجارين، وسط تحذيرات من أن المواجهات المتبادلة قد تقوض جهود الوساطة التي تبذلها دول إقليمية لاحتواء التوتر.

وقال تارار إن أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية رصدت، الأربعاء، طائرات مسيرة أُطلقت من الأراضي الأفغانية وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأضاف أن القوات الأفغانية أطلقت، وفق الرواية الباكستانية، ثماني طائرات مسيّرة باتجاه مواقع حدودية، عقب إحباط القوات الباكستانية محاولة تسلل نفذها مسلحون عبر الحدود.

وشدد الوزير الباكستاني على أن إسلام آباد "لن تقبل ولن تتسامح" مع أي هجمات تنطلق من الأراضي الأفغانية، سواء نفذتها جماعات مسلحة أو حكومة طالبان نفسها، وفق قوله.

وفي موازاة ذلك، أفاد سكان بأن غارة جوية باكستانية استهدفت مدينة قندهار جنوبي أفغانستان، التي تُعد تاريخيًا المعقل الرئيسي لقيادة حركة طالبان.

وقال أحد السكان لوكالة الصحافة الفرنسية إنه سمع صوت طائرة حربية قبل أن يهز انفجار قوي وسط المدينة، تلاه اندلاع حريق.

وأعلنت الأمم المتحدة مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل جراء الضربات التي استهدفت مناطق في شرق أفغانستان، بينما قالت باكستان إن عملياتها أسفرت عن مقتل 28 مسلحا.

ورغم تعرض المناطق الحدودية بين البلدين لضربات متفرقة، فإن استهداف المدن الأفغانية بالغارات الجوية يعد تطورا نادرا في مسار التوتر بين الجانبين.

ومن جانبها، أدانت حكومة طالبان الغارات الباكستانية، إذ قال المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد إن القصف يمثل "تكرارا للجرائم"، واتهم الدوائر العسكرية الباكستانية بمحاولة التغطية على إخفاقاتها الأمنية من خلال استهداف أفغانستان. وتوعد بأن ترد حكومة كابل على الضربات "في الزمان والمكان المناسبين".

ويأتي التصعيد الحالي بعد أسابيع من مواجهات اندلعت بين البلدين أواخر شباط/فبراير الماضي، وشملت قصفا طال قندهار والعاصمة كابل، وأسفرت، وفق بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "يوناما"، عن مقتل مئات المدنيين الأفغان. ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في آذار/مارس بوساطة عدة دول، لم يتمكن الجانبان من التوصل إلى تسوية دائمة.

وتتهم إسلام آباد حكومة طالبان بإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان، التي تنفذ هجمات داخل الأراضي الباكستانية منذ سنوات، وهو ما تنفيه كابل، التي تتهم بدورها باكستان بإيواء جماعات معادية لها وبانتهاك سيادة الأراضي الأفغانية.