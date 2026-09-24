موجز أنباء العالم الخميس

تحذير إيراني بتوسع النزاع للمحيط الهندي، واعتراض تصعيد حوثي بالسعودية. واشنطن تشهد استقبالا صينيا حافلا، وأزمة مراسلين، وسقوط هجوم ذكاء اصطناعي بأستراليا. المغرب ينتخب، وكوريا الشمالية تمسك بالنووي، وأفغانستان تتوعّد باكستان. وأمميا: تحذير مناخي، وعزلة نتنياهو.

الرئيس الأميركيّ، ترامب، مستقبلا نظيره الصيني (Getty Images)

حذّر مستشار للمرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع "حتى المحيط الهندي".

وقال مستشار خامنئي، يحيى رحيم صفوي، في مقطع مصور بثته وكالة أنباء "فارس"، إنه "مع امتداد النزاع الآن من الخليج الفارسي ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسع هذا النطاق، ردا على حرب محتملة، حتى المحيط الهندي، أو ربما أبعد منه".

وذكرت وسائل إعلام أن شركات الطيران الإيرانية مُنعت من تسيير رحلات إلى الإمارات في ضوء التزام أبو ظبي بالعقوبات الأميركية.

في سياق النزاع بالحرب على إيران، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة في اليمن، أن قواته اعترضت ستة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران، قائلا إنه أحبط هجمات على مدينتي الطائف وينبع السعوديتين.

وأصدر الدفاع المدني سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة في السعودية، بينها مدينة مكة المكرمة، في تحذيرات تشير عادة إلى احتمال وجود تهديد صاروخي، ثم رفعها بعد دقائق قليلة.

إلى ذلك، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن "صدمته" إزاء عدد المدنيين الذين قُتلوا في ظل تصاعد النزاع في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية وحلفائها.

واشنطن وبكين

يخص الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره الصيني شي جينبينغ، باستقبال حافل في البيت الأبيض، بهدف الحفاظ على الهدنة الهشة في حرب الرسوم الجمركية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وبعد ساعات من استقباله بحفاوة من قبل ترامب، مساء الأربعاء، حض شي على التعاون مع واشنطن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية.

إصابة ابن سفير إسرائيل بواشنطن

قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن إن نجله الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يصارع من أجل الحياة عقب عملية دهس نفّذها فلسطيني، الأربعاء، كما ندد بتصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الأمم المتحدة

يلقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كلمة في الأمم المتحدة يُتوقع أن يحمل فيها على "الأعداء" والمنظمة الدولية في آن، في وقت يجد نفسه معزولا على الساحة الدولية، ويخوص داخليا حملة انتخابية صعبة.

واشنطن

أقرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحدوث ثماني محاولات انتحار بين أفراد من البحرية الأميركية خلال فترة نشر حاملة طائرات في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وفق ما كشفت مشرّعة أميركية.

موسكو

أعلن الكرملين أنه سينظر في الدعوة التي وجهها دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في كانون الأول/ ديسمبر في الولايات المتحدة.

كييف

قُتل ستة أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة روسية استهدف منشأة زراعية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي.

الرباط

تصدر حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها، نتائج الانتخابات التشريعية التي أقيمت الأربعاء في المغرب، بينما تراجع التجمع الوطني للأحرار قائد الائتلاف الحكومي إلى المرتبة الثانية، وفق نتائج مؤقتة لانتخابات طغت عليها قضايا معيشية لكنها سجلت نسبة مشاركة هي الأدنى منذ نحو عقدين.

واشنطن

أمر قاض فدرالي أميركي البيت الأبيض، بإعادة منح شبكتي "سي إن إن" و"إم إس ناو" ("إم إس إن بي سي" سابقا) وموقع "بوليتيكو" حق الوصول مؤقتا للمقر الرئاسي الأميركي "على الفور"، وذلك بموجب أمر صدر ليل الأربعاء - الخميس.

إلا أن مراسلي هذه الوسائل الثلاث، لا يزالون ممنوعين من دخول البيت الأبيض، الخميس، رغم القرار القضائي لصالحهم.

سيول

أعلنت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، أن بلادها ستحتفظ بأسلحتها النووية "إلى الأبد"، وذلك بعد دعوة الرئيس الكوري الجنوبي إلى "شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية".

الأمم المتحدة

حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول العالم على وضع خطط عملية للتخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية، مثنيا على صعود الطاقات المتجددة الذي "لا يمكن وقفه"، في آخر قمة حول المناخ يعقدها قبل انتهاء ولايته.

قندهار

أعلنت حكومة طالبان مقتل أربعة مدنيين، متوعدة بـ"عواقب وخيمة" على الجيش الباكستاني، في أعقاب إعلان باكستان شنّ غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة على عشرة مواقع في أفغانستان.

وجاء ذلك فيما أكدت باكستان شنّ غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة على عشرة مواقع في أفغانستان، متهمة الأخيرة بتوفير "ملاذات للإرهابيين" على أراضيها.

كوبنهاغن

أفادت الاستخبارات العسكرية الدنماركية عن خطر متزايد بقيام روسيا بعمل عسكري ضد دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، مؤكدة في الوقت نفسه أن احتمال غزو روسي شامل "غير مرجح للغاية"، غير أنه يبقى ممكنا.

أديس أبابا

أعلن الجيش الإثيوبي مقتل 272 متمردا وإصابة 260 آخرين في اشتباكات في شمال البلاد، منذ الثلاثاء، ضد مجموعات مسلحة أعلنت تحالفا في ما بينها.

وأعلن مسؤول رفيع في سلطات تيغراي، أن المتمردين يخوضون "حربا شاملة" ضد الحكومة الإثيوبية، في وقت تحدثت مصادر عن قصف بأسلحة ثقيلة في مناطق مجاورة للإقليم.

كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية مقتل تسعة عسكريين على الأقل، خلال مناورات بحرية في بحر قزوين، "بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح العاتية".

تركيا

ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات مدنا في جنوب شرق تركيا، من دون تسجيل أضرار أو إصابات على الفور، وفق وكالة إدارة الكوارث التركية.

سيدني

اخترق برنامج ذكاء اصطناعي مستقل تابع لشركة "أوبن إيه آي" الأميركية في حزيران/ يونيو الماضي، موقعا إلكترونيا تابعا للحكومة الاسترالية، في حادثة ندد بها رئيس الحكومة الأسترالية، أنتوني ألبانيزي، وقال إنها "غير مقبولة".

الولايات المتحدة

أعلن مسؤولون أميركيون عن إعادة 36 قطعة أثرية مسروقة إلى سورية، بما في ذلك منحوتة حجرية هُربت بطريقة غير قانونية خلال فترة تدمير تنظيم الدولة الإسلامية لموقع تدمر الأثري

باريس

سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود بالاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا جديدا بلغ 2,23 يورو للتر، مقارنة بـ2,16 يورو في الأسبوع السابق، وفق تحليل لبيانات وطنية نشرتها المفوضية الأوروبية.