واشنطن: مجلس الشيوخ يرفض قرارا لوقف الحرب ضد إيران

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بفارق ضئيل قرارا يستهدف تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، بتصويت 50 مقابل 49، وسط ضغوط سياسية متزايدة على الجمهوريين بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتداعيات الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقفة لجنود أميركيين متقاعدين تطالب الكونغرس بوقف "حرب ترامب على إيران" (Getty Images)

رغم القلق السياسي المتزايد بشأن الحرب على إيران، رفض أعضاء مجلس الشيوخ، الخميس، بفارق ضئيل قرارا بشأن صلاحيات الحرب، يسعى إلى وقف العملية العسكرية للرئيس دونالد ترامب، التي يُحمّلها الكثيرون مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين وأصبحت نقطة ساخنة في انتخابات التجديد النصفي.

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وجاءت نتيجة التصويت في مجلس الشيوخ بواقع 49 صوتا مقابل 50، بعد أيام من خطاب ترامب أمام الأمم المتحدة الذي هدد فيه بـ"إبادة" إيران، وكانت على الأرجح الفرصة الأخيرة لنواب الكونغرس الأميركي لتسجيل موقفهم من الحرب قبل تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويشار إلى أن مزيدا من الجمهوريين يتخلون عن الرئيس مع استمرار الحرب، في خطوة نادرة ضد ترامب، وهم يخوضون حملات للسيطرة على الكونغرس.

ولم يحقق مجلس الشيوخ النتيجة المطلوبة، إذ انضم أربعة من أعضاء المجلس الجمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في تأييد القرار.

وقال السيناتور تيم كين، الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، الذي دفع قدما بقرار صلاحيات الحرب: "لقد ظلوا يدافعون عن هذه الحرب السخيفة وغير القانونية لأشهر طويلة دون الاستماع إلى ناخبيهم".