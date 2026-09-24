80 دولة تدعو في الأمم المتحدة إلى إعادة حرية الملاحة لمنطقة الخليج

دعت 80 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك إلى الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة في منطقة الخليج من خلال مضيقي هرمز وباب المندب.

دعا تحالف يضمّ 80 دولة، الخميس، في الأمم المتحدة إلى الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة في منطقة الخليج بعدما عطّلتها إيران إثر بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/ فبراير.

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وقال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني أثناء تلاوته بيانا مشتركا أمام الصحافيين "ندعو إلى الاستعادة الكاملة لحقوق ومبادئ الملاحة من دون تأخير".

وكان وزير الخارجية البحريني محاطا خلال التصريح بعشرات من نظرائه، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وقال الزياني "ندين بشدّة قرار الحوثيين إعادة إشعال النزاع في اليمن، وضرباتهم ضد المملكة العربية السعودية، وهجماتهم المتهوّرة في البحر الأحمر"، مشدّدا على أن إمساك الحوثيين بمضيق باب المندب لن يؤدي إلا إلى "زيادة المخاطر على النقل البحري الدولي".

وأعلنت السعودية الداعمة للحكومة في اليمن الخميس، أنها اعترضت صواريخ أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران، في ظل تصعيد الهجمات انطلاقا من مناطق سيطرة الحوثيين على المملكة.

وكان الحوثيون الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن، قد بسطوا في الآونة الأخيرة سيطرتهم على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، ما عزّز قبضتهم على مضيق باب المندب الإستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا الممر بالنسبة إلى السعودية منذ عطلت إيران بشكل كبير حركة الملاحة في مضيق هرمز إثر بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

في المقابل، تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.