بزشكيان: على واشنطن أن تختار بين إنهاء الحرب أو مواصلتها

أكد أن إيران لا تمانع في التوصل إلى اتفاق قبل أو بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مشيرا إلى استعداد بلاده سابقا للتعاون بشأن تفتيش منشآتها النووية. كما نفى وجود توجيه إيراني مباشر للحوثيين، مؤكدا أن الجماعة تتحمل مسؤولية قراراتها.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب مع إيران، مؤكدا أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنها لا تخشى مواصلة القتال.

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وأضاف بزشكيان، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية بثت الخميس، أن إيران لا ترغب في استمرار الحرب، قائلا: "عندما نستطيع حل المشكلات عبر الحوار، لا يجب أن نلجأ إلى قتل بعضنا البعض".

واتهم إسرائيل بالتحريض على الحرب، مضيفا: "لكننا لا نرغب في الاستمرار. أميركا هي التي يجب عليها أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء هذا الأمر أم لا".

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "إن بي سي"، قال بزشكيان إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لكنه شدد على أن توقيت الاتفاق ليس مسألة حاسمة بالنسبة لإيران.

وقال: "إذا كانت الإدارة الأميركية الحالية ترغب في التوصل إلى اتفاق ضمن الأطر القانونية الدولية فلا بأس. أما إذا لم ترغب في ذلك، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، فما الفرق بالنسبة إلينا؟".

وفي ما يتعلق بانهيار وقف إطلاق النار، تساءل بزشكيان: "لماذا، في غضون أسبوعين من توقيع الاتفاق، اختاروا نسفه؟"، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد إيران لإبرام اتفاق مع ترامب لإنهاء الحرب.

وجاءت تصريحات بزشكيان خلال وجوده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أن إيران لن "تخضع" للولايات المتحدة، في وقت أقر فيه ترامب بوجود محادثات بين واشنطن وطهران.

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده كانت منفتحة في السابق على عمليات تفتيش مواقعها النووية، لكنه اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بانتهاك الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحرب على إيران.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اجتماعا مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب، لبحث سبل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين، من دون أن تسفر المحادثات عن اختراق معلن.

وفي الملف اليمني، قال بزشكيان، في ظل احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية، إن جماعة الحوثي "مسؤولة عن أفعالها" ولا تتلقى توجيهات من الحكومة الإيرانية.

وأضاف: "لدينا تواصل معهم، لكن لا توجد علاقة منظمة".

وفي السياق، أعلنت السعودية اعتراض صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن، بعد إنذارات وجيزة شملت مناطق عدة بينها مكة المكرمة، وسط تصعيد في الهجمات المنطلقة من اليمن باتجاه المملكة.