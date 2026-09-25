ترامب يبحث الحرب على إيران مع نظيره الصيني: "قد نحقق نتائج ممتازة"

رد ترامب إيجابا على سؤال عما إذا كان الرئيسان قد بحثا الحرب على ايران. وعندما سُئل عن أي تقدم محتمل في إعادة فتح مضيق هرمز، أجاب "أعتقد أننا سنحقق نتائج ممتازة".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه ونظيره الصيني شي جينبينغ أحرزا تقدما يصب في مصلحة الولايات المتحدة والصين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لواشنطن.

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وصرح ترامب للصحافيين "أعتقد أننا قطعنا أشواطا هائلة وقمنا بخطوات كبيرة، وهو أمر إيجابي جدا لكلا البلدين".

من جانبه، أشار الرئيس الصيني إلى إمكان عقد اجتماعين إضافيين مع نظيره الأميركي هذا العام.

وقال شي عبر مترجم "بالنسبة إلى ما تبقى من هذا العام، ستكون هناك فرصتان أخريان للقاء: الأولى خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، والثانية خلال قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة"، مضيفا "أرحب بزيارتكما للصين، سيدي الرئيس والسيدة الأولى".

وأكد ترامب أنه سيلتقي نظيره الصيني في هاتين المناسبتين.

وفي وقت لاحق، وخلال زيارة قام بها ترامب وضيفه للأرشيف الوطني في واشنطن، رد إيجابا على سؤال عما إذا كان الرئيسان قد بحثا الحرب على ايران. وعندما سُئل عن أي تقدم محتمل في إعادة فتح مضيق هرمز، أجاب "أعتقد أننا سنحقق نتائج ممتازة".

وأكد شي جينبينغ لترامب أن على بكين وواشنطن إدارة التنافس بينهما كقوتين عظميين بطريقة سلمية، علما أن الرئيس الأميركي خص نظيره الصيني باستقبال في البيت الأبيض تميز بحفاوة بالغة.

وفيما أشاد الرئيس الأميركي بما وصفه بـ"صداقة عظيمة" تجمعه بالزعيم الصيني، استغل شي زيارة الدولة لرسم الخطوط الحمر للصين بشأن الذكاء الاصطناعي وتايوان والحرب على إيران.