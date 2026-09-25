تركيا تهاجم نتنياهو بعد اتهاماته لها في الأمم المتحدة

رفضت أنقرة اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا ورئيسها إردوغان بـ"الطغيان"، ووصفتها الرئاسة التركية بأنها "لا أساس لها" وتتنافى مع قيم الأمم المتحدة، مشددة على أنها لن تطمس المجازر والكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

رفضت أنقرة الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو لتركيا في الأمم المتحدة، مشددة على أنه "لا أساس لها".

ووصف نتانياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بـ"الطاغية"، متهما تركيا بإيواء قادة حركة حماس.

وقبيل بدء كلمته أمام الجمعية العامة، انسحب عشرات من أعضاء بعثات العديد من الدول، بينما هتف عدد من المندوبين وأطلقوا صيحات استهجان.

وتعقيبا على ذلك، رد نتنياهو "إذا كان هناك أي جبناء أخلاقيا آخرين لم يغادروا هذه القاعة، فليغادروا الآن".

وقال نتنياهو إنّ "أحدث دولة أصبحت بؤرة لنشر الأكاذيب المعادية للسامية هي تركيا"، مضيفا "إردوغان طاغية. وهو يستضيف قادة حركة حماس".

وكان إردوغان قد حض قادة العالم على "ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل" ، بشأن حربها على قطاع غزة، ودعا الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، انتقاده الشديد لادعاء نتنياهو، واصفا إياه بأنه يتنافى مع قيم الأمم المتحدة.

وقال دوران إن استخدام نتنياهو لمنصة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوجيه "اتهامات لا أساس لها" ضد تركيا والرئيس رجب طيب إردوغان، يتنافى مع "مبادئ السلام والقانون والحوار" التي تمثلها الأمم المتحدة.

وأضاف أن كلمات نتنياهو لا يمكنها "طمس حقيقة المجازر التي يرتكبها والكارثة الإنسانية في غزة والإجراءات القانونية الدولية الجارية".