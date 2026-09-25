معظمها غير إسرائيلية: 214 شركة مسجلة أمميا مرتبطة بالمستوطنات في الضفة

وصل عدد الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى 214 معظمها غير إسرائيلية، بحسب آخر تحديث للأمم المتحدة.

نشرت الأمم المتحدة، الجمعة، تحديثا لقائمة الشركات التي تعتبرها مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ليصل عددها إلى 214 معظمها غير إسرائيلية.

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وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي.

وما زالت شركات مثل Airbnb وBooking وExpedia وMotorola وTrip Advisor مدرجة في هذه القائمة التي تُعدّها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتعترض إسرائيل عليها.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "يذكّر هذا التقرير مرة أخرى الشركات بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان"، وبأنها "ملزمة بضمان عدم تورطها في انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان".

ومعظم الشركات المدرجة في القائمة لديها مقار في إسرائيل، أما الشركات الأخرى فمقارها الرئيسية في الولايات المتحدة ودول أوروبية، إضافة إلى المكسيك وجنوب إفريقيا والصين.

ونُشرت هذه القائمة للمرة الأولى عام 2020، تنفيذا لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2016.