موجز أنباء العالم الجمعة

تتصدر التطورات الدولية مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز، واستمرار تداعيات الحرب على إيران، إلى جانب تطورات ميدانية في غزة وأوكرانيا. كما تتواصل التطورات الإنسانية والسياسية في السودان وإثيوبيا؛ في ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الجمعة:

قدمت إيران مقترحا للولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام، وفق ما صرّح وزير الخارجية عباس عراقجي لوسائل إعلام أجنبية عدة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

من جانبها، أعلنت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أن رئيس وزرائها وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في "تهيئة الظروف الملائمة للحوار".

العراق

علّق مطار مدينة النجف في جنوب العراق، والذي يعد بوابة رئيسية لزوار العتبات المقدسة لدى الشيعة، رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأميركية؛ بحسب ما أفاد مديره.

غزة/ إسرائيل

قُتل جنديان إسرائيليان في قطاع غزة جراء انفجار لطائرة مسيّرة إسرائيلية في حادث عملياتي.

روسيا/ أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، بعد أخذ ورد استمرا طويلا بشأن هذه المسألة.

واتهمت موسكو كييف بتنفيذ ضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، قالت إنهم متطوعون لتقديم المساعدات من سيبيريا، في الجزء الخاضع للاحتلال الروسي من مقاطعة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

من جهة أخرى، أسفر هجوم بطائرة مسيّرة روسية كييف عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح؛ بحسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو.

إثيوبيا

تشهد مناطق في شمال إثيوبيا انقطاعا في خدمة الانترنت، حسبما أفاد موقع "نت بلوكس" المتخصص في رصد اضطرابات الشبكات، مع احتدام النزاع بين الحكومة الفدرالية ومتمردي تيغراي بينما أكد صحافيون وجود صعوبات في الاتصال.

فرنسا/ البابا

وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى باريس صباحا، في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام، هي الأولى لحبر أعظم إلى فرنسا منذ 18 عاما.

إلى ذلك، ندّد وزير الاقتصاد الفرنسي بمصادرة موسكو أخيرا أصول شركات فرنسية لا تزال تعمل في روسيا، مثل "أوشان" و"لوروا ميرلان"، واصفا الخطوة بأنها "عدائية" تجاه فرنسا.

السودان

فرّ أكثر من 55 ألف شخص من النزاع في السودان إلى تشاد المجاورة منذ بداية السنة الجارية، بحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أميركا

دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء وكالة الهجرة والجمارك الأميركية المكلفة تطبيق إجراءات الرئيس دونالد ترامب الصارمة المناهضة للمهاجرين؛ وفق تقرير نشر الخميس.

طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأميركية رفع القيود المفروضة على ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة.

الأرجنتين

ارتفع معدل الفقر في الأرجنتين إلى 32,3% في النصف الأول من عام 2026، ما محا جزءا من المكاسب التي تحققت في عهد الرئيس خافيير ميلي في ظل عجز المرتبات عن مواكبة ارتفاع الأسعار؛ وفق ما أظهرت إحصاءات رسمية.

كازاخستان

أعلنت كازاخستان العثور على جثتين إضافيتين عقب حادث وقع الخميس أثناء تدريبات بحرية على ساحل بحر قزوين، لترتفع حصيلة الوفيات النهائية إلى 14 قتيلا.

الصومال

صرح مسؤولون في ولاية بونتلاند (أرض البنط) الصومالية، بأنه تم تحرير ناقلة نفط تخضع لعقوبات أميركية بعدما خطفها قراصنة صوماليون الشهر الماضي، وذلك إثر ملاحقتها ونصب كمين لها.

الأمم المتحدة

اعتمدت الأمم المتحدة بالإجماع قرارا لترسيم المناطق البحرية للدول، في ظل ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يُشكل تهديدا وجوديا للدول الجزرية التي تواجه تداعيات ذوبان الجليد واحترار المحيطات.

ألمانيا

أطلقت الشرطة في برلين مشروعا مثيرا للجدل يستخدم كاميرات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من الجرائم في العاصمة الألمانية.