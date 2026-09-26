الرئيسة المؤقتة لفنزويلا تعود من واشنطن خالية الوفاض

سعت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، خلال مشاركتها في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك إلى جذب صفقات في الديون والطاقة والتعدين، والتقت دونالد ترامب، لكنها عادت من الزيارة دون اتفاقات ملموسة أو تحديد موعد للانتخابات في فنزويلا.

وصلت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، إلى نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حاملة معها مساعي إبرام صفقات في مجالات الديون والطاقة والتعدين، في محاولة لإظهار أن البلاد، التي كانت خاضعة لعقوبات، أصبحت منفتحة مجددا على الأعمال بعد أن اختطفت القوات الأميركية رئيسها السابق، نيكولاس مادورو، في كانون الثاني/ يناير.

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وتعهدت رودريغيز في خطابها أمام الأمم المتحدة بأن بلادها ستجري انتخابات في إطار انتقال نحو "ديمقراطية كاملة"، وغادرت نيويورك بصور مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لكنها لم تحصل على ‌أي اتفاقات ملموسة.

وكانت هذه أول زيارة لها إلى الولايات المتحدة منذ أن اختطفت القوات الأميركية الرئيس السابق، نيكولاس مادورو، في مداهمة عسكرية نفذتها في كانون الثاني/ يناير الماضي. وقال محللون إن الزيارة أظهرت النفوذ الكبير لواشنطن على إدارة فنزويلا، وكشفت حاجتها إلى تحالفات جديدة تتماشى مع تطلعات ترامب.

وقال المحلل المقيم في واشنطن، أنطونيو دي لا كروز، "حظيت رودريغيز بأسبوع من الظهور المكثف، لكن عندما نعد قائمة بالنتائج الملموسة، تبدو الحصيلة متواضعة. أين التمويلات أو حزمة إعادة الإعمار أو ​الصفقات التجارية؟ لم تتحقق على النطاق الذي كان سيسمح بتصوير نيويورك على أنها العودة المالية الكبرى لفنزويلا".

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء في حضور رودريغيز "الغنائم من نصيب المنتصر"، مذكرا إياها بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام "قوتها العسكرية التي لا تضاهى".

ولم يأت ترامب على ذكر رودريغيز بالاسم في خطابه، كما ⁠لم ينشر أي بيان عن اللقاء المقتضب الذي جمعهما على هامش الاجتماعات. وفي الوقت نفسه، نأى قادة يساريون من دول أخرى كانوا يدعمون مادورو بأنفسهم عنها، فيما تظاهر فنزويليون مقيمون في الولايات ​المتحدة خارج مقر الأمم المتحدة، حاملين لافتات تظهر رودريغيز مرتدية زيا برتقالي اللون يشبه ملابس السجون.

وقال دي لا كروز إن ترامب أظهر أن واشنطن هي من تهندس المشهد الفنزويلي الجديد، في حين أثبتت ​رودريغيز أنها الطرف الرئيس الذي يمكن التفاوض معه. وأضاف "لكنها تتحمل الآن تبعة إضافية، إذ سيتعين عليها أن تشرح متى سيصوت الفنزويليون فعليا".

وخلال الأشهر التسعة الماضية، تجنبت رودريغيز إعطاء أي مؤشرات عن الانتخابات، فيما حرص مسؤولون أميركيون على خفض سقف التوقعات بالقول إن تنظيمها سيستغرق وقتا. ويقول محللون وأحزاب المعارضة الفنزويلية الآن إن الوقت بدأ ينفد لتحديد موعد لها، في حين يقدر خبراء أن الأمر سيتطلب ما لا يقل عن 12 شهرا لتعيين سلطات موثوق بها، ​وتنظيم التصويت.

جعجعة بلا طحن

كان من المتوقع أن تسفر المحادثات مع مسؤولين أميركيين ​ومؤسسات إقراض متعددة الأطراف وحكومات حليفة وشركات في قطاعي الطاقة والتعدين عن توقيع اتفاقات، ولو كانت أولية، بحسب ما ذكرته مصادر قبل زيارة الوفد الفنزويلي، لكن حتى اليوم السبت لم يعلن عن أي اتفاق.

وقال رئيس بنك ‌التنمية للبلدان ⁠الأميركية إن المؤسسة متعددة الأطراف تعمل على تأمين الموافقة على قرض مرحلي بقيمة 2.5 مليار دولار لفنزويلا، في حين أفادت "رويترز" يوم الثلاثاء بأن بعض أعضاء مجلس إدارة البنك يعارضون منح هذا القرض.

وفي أروقة الأمم المتحدة، بدا أن الوفد الفنزويلي يعمل إلى حد كبير بمفرده. فقد غادر الوفد الكوبي، الذي كان يوما أقرب حليف لفنزويلا، القاعة عندما تطرق ترامب في خطابه إلى كوبا، فيما بقيت رودريغيز في مقعدها حين وصف مادورو بأنه "ديكتاتور خارج على القانون"، وقالت مصادر إن مسؤولين من كراكاس وهافانا تجنب بعضهم بعضا.

وقال مصدر ⁠لوكالة "رويترز" إن الوفد الروسي سعى إلى عقد اجتماع مع وزير الخارجية، فيليكس بلاسينثيا، لمناقشة مصالح البلاد في مشروعات النفط في فنزويلا. وأفادت تقارير بأن "إكسون موبيل" أجرت مفاوضات للعودة إلى مشروع "بتروموناغاس" الكبير، المملوك جزئيا لشركة "روزاروبغ نفط" الروسية الحكومية.

وقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أبرز زعيم يساري في المنطقة، ​لشبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة ⁠تتعامل مع رودريغيز كما لو كانت رئيستها، مضيفا أنه لو كان مكانها لدعا إلى إجراء انتخابات.

وخارج مقر الأمم المتحدة، حمل أكثر من 50 متظاهرا لافتات كتب عليها "وجه جديد.. النظام نفسه"، ورددوا هتافات تطالب بانضمام رودريغيز إلى مادورو في سجن بروكلين حيث يحتجز بانتظار محاكمته.

وعقب اجتماع رودريغيز مع ترامب، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن الجانبين ناقشا إعادة هيكلة الدين السيادي لفنزويلا، وإن واشنطن ضغطت من أجل إحداث تغيير ⁠سياسي، وهما ​ملفان شائكان بالنسبة إلى إدارتها، وأضاف روبيو قائلا "لكي ينجح هذا المشروع، يجب أن ينتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وخلال زيارة رودريغيز للولايات المتحدة، ​أفادت تقارير إعلامية بأن زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، التي قد تكون مرشحة قوية في أي انتخابات مقبلة، مُنعت مرة أخرى من العودة إلى بلادها من بنما.

وطرح المحلل السياسي والمؤيد السابق للرئيس الراحل هوغو تشافيز، نيكمر إيفانز، على منصة ​"إكس" فرضية مفادها أن رودريغيز قبلت أن تتعرض "لإهانة مضاعفة" مقابل إحجام ترامب عن دعم ماتشادو.

وكتب إيفانز مشيرا إلى مدى هيمنة واشنطن على ما يجري في فنزويلا "ستجرى انتخابات، لكن عندما ترى الولايات المتحدة أن الوقت مناسب".