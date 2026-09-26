مقتل 16 شخصا على الأقل بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

قُتل 16 شخصا على الأقل في روسيا وأوكرانيا جراء ضربات جوية متبادلة، السبت، بينها هجمات بمسيّرات استهدفت مدنا ومنشآت في البلدين، وسط تصعيد متواصل في الأشهر الأخيرة.

رجلا إنقاذ في مبنى قصفته مسيّرة في العاصمة كييف، 26 أيلول/ سبتمبر 2026 (Getty Images)

أفضت ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، السبت، إلى مقتل 16 شخصا على الأقلّ في كلا البلدين، وفق ما أفادت السلطات المحلية، مع تكثيف موسكو وكييف ضرباتهما في الأشهر الاخيرة.

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وأكد رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، مقتل شخصين في مدينة زابوريجيا جنوبي بلاده.

وأفادت السلطات في سومي بمقتل شخصين آخرين في المدينة الواقعة على الحدود مع روسيا، وذلك على إثر ضربة جوية أسفرت أيضا عن 6 جرحى بينهم طفلة.

وقال المسؤول الإقليمي، أولكسندر غانجا، إن غارة جوية روسية في منطقة دنيبروبيتروفسك أسفرت عن مقتل فتاة تبلغ 17 عاما وامرأة تبلغ 59 عاما، وإصابة شخصين آخرين، أحدهما طفل يبلغ 6 سنوات من العمر.

وفي كييف، خلفت ضربة بمسيّرة على مبنى سكني 5 جرحى، خلال قصف استهدف العاصمة وأدى إلى مقتل 7 أشخاص.

وفي منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، قُتل شخص في غارة جوية أوكرانية بمسيّرة استهدفت منشأة تجارية، فيما قضى 3 آخرون في غارات جوية أوكرانية منفصلة على الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة زابوروجيا، بحسب ما أفاد المسؤول المحلي المعيّن من موسكو، يفغيني باليتسكي.

وفي منطقة خيرسون التي تسيطر عليها موسكو، أسفرت ضربة بمسيّرة أوكرانية مساء الجمعة عن مقتل شابتين ودمرت مطعما، وفق المسؤول الروسي الإقليمي، فلاديمير سالدو.

الذي لفت أيضا إلى مقتل رجل في هجوم بمسيّرة اوكرانية على مركبة مساء الجمعة.

إلى ذلك، قتل حطام طائرة مسيّرة أوكرانية 3 أشخاص وأصاب اثنين آخرين في منطقة كراسنودار بروسيا، وفق السلطات المحلية، التي أشارت إلى أن الهجوم تسبب باندلاع حريق في منشأة تجارية، تم احتواؤه لاحقا.

وقال زيلينسكي إن كييف استهدفت مصفاة نفط في منطقة كراسنودار، وموقعا "لإمداد قوات الاحتلال" في منطقة روستوف المجاورة.

وقالت أناستاسيا غريغوروفيتش التي تقيم في مبنى بكييف استُهدف بغارات يوم السبت، إنها استيقظت فجرا "لأن نافذة سقطت علينا".

وكانت قد فرّت من مسقطها هورليفكا، الخاضعة للاحتلال الروسي في منطقة دونيتسك، وباتت تفكر في مغادرة أوكرانيا نهائيا.

وقال سيرغي سولوفيوف إنه "من الواضح" أن رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، "يريد كسر معنويات الشعب" وإجبار الأوكرانيين على "تقديم تنازلات لروسيا".

ولمح بوتين الجمعة إلى أنه لن يستأنف مفاوضات السلام في الوقت الحالي؛ بعد هجمات بمسيّرات أوكرانية استهدفت البلاد في 20 أيلول/ سبتمبر، الذي كان اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية في روسيا.