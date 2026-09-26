موجز أنباء العالم السبت

يتصدر الملف الإيراني تطورات الموجز، مع طرح طهران خطة من سبعة أيام لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، وسط تقارير عن رفض ترامب المقترح، في ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم السبت:

عرضت إيران على الولايات المتحدة خطة من سبعة أيام لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الإستراتيجي، في محاولة جديدة لكسر الجمود في الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، فيما أفادت تقارير برفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترح وترجيحه استئناف الضربات الجوية بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران لإعادة فتح المضيق، وُضعت "بالتنسيق" مع المرشد الأعلى وسيتم تنفيذها "بدون أي مشاكل" إذا وافقت الولايات المتحدة.

من جهتها، أعلنت حكومة بغداد أنها تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأميركية، كون الأمر أعاق سفر المرضى والطلاب والحجاج.

السعودية/ الحوثيون

شن الحوثيون هجومين جديدين على السعودية مستهدفين الرياض ومدينة كبرى بجنوب غرب المملكة، فيما تتزايد الدعوات لوضع حد للحرب.

وأعلن التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن الذي تقوده السعودية اعتراض طائرتين مسيرتين أُطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه الرياض.

فرنسا/ البابا

بدأ المصلون يتدفقون السبت إلى جادة الشانزيليزيه لحضور القداس الضخم الذي يحييه البابا لاوون الرابع عشر بعد الظهر في ساحة الكونكورد ويتوقع أن يحضره 600 ألف شخص، في اليوم الثاني من زيارته لفرنسا التي تثير إقبالا شعبيا هائلا.

أميركا/ الصين

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة والصين ستستحدثان "قناة اتصال" بينهما لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما أكدته وسائل إعلام صينية.

إسبانيا

تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في تموز/ يوليو، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة.

أميركا

مُنع مراسلو شبكة "سي إن إن" من مرافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، في خطوة جديدة قام بها البيت الأبيض للحد من تغطية الشبكة للنشاطات الرئاسية.

اليونان

عُثِر صباح السبت على جثتي امرأة ورجل يحملان الجنسية الأميركية تحت أنقاض مبنى كان قد انهار الجمعة في الوسط التاريخي لأثينا، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين؛ وفق ما أعلنت أجهزة الإنقاذ اليونانية.

باكستان

أرجأ منظمو تظاهرة لأنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان موعدها أسبوعا، حسبما أعلنوا مشيرين إلى أن الخطوة تهدف إلى استنزاف الحكومة.

تايلاند

أعلنت سلطات بانكوك، أن حالة الفيضانات "استقرت"، لكنها أشارت إلى أن تصريف المياه سيستغرق يومين أو ثلاثة أيام أخرى، ما لم تهطل أمطار أخرى.

الكونغو الديمقراطية

قُتل 14 شخصا على الأقل بينهم مسؤولان عسكريان في تحطم طائرة صغيرة في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ حسبما أعلنت الحكومة والجيش.

البرازيل

حظر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة، مواقع المراهنات الرياضية على شبكة الإنترنت، وهو قطاع مثير للجدل يدر مليارات الدولارات، قبل أيام معدودة من الانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها للفوز بولاية رابعة.