11 قتيلاً بهجوم انتحاري و"طالبان باكستان" تتبنى المسؤولية

نُقل القتلى والمصابون إلى مستشفى قريب، فيما أفادت الشرطة بأن حالة بعض الجرحى حرجة، ما يثير احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.

قُتل 11 شخصًا على الأقل وأصيب نحو 30 آخرين، السبت، في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش للشرطة في شمال غربي باكستان، فيما أعلنت حركة "طالبان باكستان" مسؤوليتها عن الهجوم.

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وذكرت الشرطة ومسؤولو الإنقاذ أن انتحاريًا فجّر مركبة مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة على جانب طريق في منطقة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر باختونخوا.

وبحسب المتحدث باسم خدمة الطوارئ الإقليمية، بلال فيضي، أسفر الهجوم عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين.

ونُقل القتلى والمصابون إلى مستشفى قريب، فيما أفادت الشرطة بأن حالة بعض الجرحى حرجة، ما يثير احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.

حركة "طالبان باكستان" تعلن مسؤوليتها

وشهدت باكستان خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في هجمات الجماعات المسلحة، ولا سيما في إقليم خيبر باختونخوا المحاذي لأفغانستان. وتبنت "طالبان باكستان" عددًا من الهجمات التي استهدفت قوات الأمن في البلاد.

وتُعد "طالبان باكستان" تنظيمًا منفصلاً عن حركة طالبان الأفغانية، التي عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، رغم الروابط والتحالف بين الجانبين. وتشهد منطقة ديرة إسماعيل خان نشاطًا متكررًا لمسلحي الحركة وعمليات أمنية ضدهم.