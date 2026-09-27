إثيوبيا.. تصعيد القتال بين عفر وتيغراي يخلف قتلى وجرحى ونزوحا واسعا

تتسع رقعة المواجهات في شمال إثيوبيا مع انتقال القتال بين قوات عفر وجبهة تحرير شعب تيغراي إلى أكثر من إقليم، وسط استمرار المعارك قرب مناطق سكنية ومخاوف من تدهور الوضع الإنساني.

تتواصل المواجهات بين قوات إقليم عفر وجبهة تحرير شعب تيغراي شمال شرقي إثيوبيا لليوم الخامس، على جبهة تمتد لنحو 80 إلى 90 كيلومترا، وسط قتال عنيف وتحذيرات من اتساع نطاق الصراع إلى أقاليم أخرى وانعكاساته على الوضع الإنساني وحركة التجارة في المنطقة.

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وتتركز المعارك في المناطق الحدودية بين تيغراي وعفر، حيث دوت أصوات المدفعية قرب خطوط المواجهة في التلال الفاصلة بين الإقليمين. كما امتدت الاشتباكات إلى الهضبة الإثيوبية ومناطق في إقليم أمهرة.

وتعيش مدينة أبعالا، التي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، تحت الحصار مع استمرار القتال، وسط مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني وانقطاع الإمدادات.

وتكتسب عفر أهمية استراتيجية لوقوعه على الحدود مع جيبوتي وإريتريا، وارتباطه بممرات تجارية رئيسية، ما يثير مخاوف من تأثير المعارك على حركة التجارة في المنطقة.

وقالت مصادر ميدانية إن القتال الأكثر ضراوة يدور في عفر، حيث تمكنت قوات تيغراي من السيطرة على ثلاث مدن قريبة من حدود الإقليم، بينما تحاول القوات العفرية والجيش الإثيوبي استعادتها. وبدأت الاشتباكات كذلك في منطقة راية، قبل أن تتسع رقعتها إلى مناطق أخرى.

وقال رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير برهانو جولا، إن جبهة تيغراي تسعى، عبر ما وصفها بالاستفزازات، إلى دفع البلاد نحو حرب جديدة، متهما جماعات مسلحة بالحصول على دعم خارجي.

وأضاف أن الجيش يتعامل بضبط النفس لتجنب الانجرار إلى مواجهة واسعة، مشيرًا إلى استخدام سلاح الجو تقنيات للرصد الرقمي بهدف تنفيذ ضربات دقيقة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان تحالف يضم جبهة تحرير شعب تيغراي وست مجموعات مسلحة أخرى تنشط في تيغراي والأقاليم المجاورة، قال إنه يهدف إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

وتتهم أديس أبابا منذ أشهر جبهة تيغراي بتعزيز علاقاتها مع مجموعات مسلحة في أقاليم أخرى، إضافة إلى تقاربها مع إريتريا.

وفي إقليم أمهرة، أعلنت القوات الفدرالية أنها قتلت أكثر من 700 مقاتل من جبهة تيغراي، من دون أن تكشف عن حجم خسائرها أو الخسائر في صفوف المدنيين. كما اندلعت معارك عنيفة في شمال وولو، قرب مواقع تاريخية في مدينة لاليبيلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتثير عودة القتال مخاوف من تكرار تداعيات الحرب التي شهدها إقليم تيغراي بين عامي 2020 و2022، والتي أوقعت، وفق تقديرات مختلفة، مئات آلاف القتلى وتسببت في موجة نزوح واسعة.

ويخشى السكان من تكرار انقطاع الاتصالات وحصار الإمدادات الذي رافق الحرب السابقة، في وقت لا يزال فيه نحو مليون شخص نازحين داخل الإقليم، بحسب المعطيات الواردة.

وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي قد سيطرت على السلطة في إثيوبيا عام 1991، قبل أن يتراجع نفوذها مع وصول آبي أحمد إلى رئاسة الوزراء عام 2018، في مسار انتهى باندلاع الحرب في تيغراي. ورغم توقيع اتفاق سلام في بريتوريا أنهى الحرب وأرسى هدنة هشة، فإن بنوده لم تنفذ بالكامل، فيما تجددت الاشتباكات أواخر عام 2025، بالتزامن مع حشد القوات الفدرالية على حدود الإقليم وتنفيذ ضربات بطائرات مسيّرة.

واتهمت منظمات حقوقية جبهة تحرير شعب تيغراي بتنفيذ حملات تجنيد قسري خلال العام الجاري استعدادًا لاستئناف القتال، بينما تتزايد المخاوف من أن يؤدي اتساع المواجهات في تيغراي وعفر وأمهرة، وهي أقاليم يقطنها عشرات الملايين، إلى أزمة أمنية وإنسانية أوسع، فضلًا عن تداعيات محتملة على دول الجوار والممرات التجارية الإقليمية.