موجز أنباء العالم الأحد

شهد العالم مستجدات ميدانية وسياسية بارزة؛ أبرزها غارات سعودية باليمن، وتهديدات حوثية دفعت الرياض للتعليم عن بُعد، ودعوة إسرائيلية لضم أراضٍ بلبنان وغزة، واحتجاز إيران لغواصة أميركية، واعتقالات أمنية بريطانية، وغارات روسية متواصلة على كييف، وفيات وإجلاءات واسعة بفيضانات آسيا.

أسفرت ضربة نفذتها السعودية الداعمة للحكومة اليمنية، عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 40 آخرين، بحسب ما أفادت قناة "المسيّرة" التابعة للحوثيين المدعومين من إيران، اليوم الأحد.

وفي الرياض، تلقى أولياء أمور رسائل إلكترونية من المدارس تبلغهم بأن السلطات السعودية قررت أن يكون التدريس عن بُعد لمدة أسبوع.

ولم يُقدم أي سبب لهذا القرار، لكنه يأتي في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج وتعرض الرياض لهجمات من الحوثيين في اليمن.

سموتريتش ودعوة لضم جنوب لبنان وغزة

دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وإلى "الذهاب إلى حرب" في الضفة الغربية المحتلة.

من جهة ثانية، قضت المدعية العامة الإسرائيلية، الأحد، بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع "إي وان" الاستيطاني الذي من شأنه فصل شمالي الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، لما بعد الانتخابات.

طهران

أعلنت إيران، الأحد، أنها لا تزال متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، رغم رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مقترحها بهذا الشأن.

من جهة ثانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استولى على غواصة أميركية غير مأهولة في مضيق هرمز.

تركيا

أعلنت وزيرة تركية سابقة ونائبة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب إردوغان، في وقت متأخر من مساء السبت، أنّها قدّمت استقالتها على خلفية أزمة ضخمة تتعلق بصناديق استثمار.

لندن

أعلنت الشرطة في غرب إنجلترا، الأحد، عن "حادث كبير" وأخلت المباني القريبة من قاعدة تستخدمها القوات الجوية الأميركية، بعد توقيف عدد من الرجال للاشتباه في اعتزامهم القيام بأعمال جرميّة باستخدام متفجرات.

إيرلندا

دعا رئيس الحكومة البريطانية، آندي بورنم، الأحد، إلى "الهدوء"، بعدما تجمع آلاف الأشخاص ببلدة في إيرلندا الشمالية، سعيا لمنع مسيرة بروتستانتية مؤيدة لبريطانيا من المرور في منطقة ذات غالبية كاثوليكية وقومية ايرلندية للمرة الأولى منذ 28 عاما.

كييف

أسفرت غارات روسية على أوكرانيا عن مقتل خمسة أشخاص، بحسب ما أفادت السلطات، الأحد، محذرة من أنّ القوات الروسية تهاجم العاصمة "بشكل متواصل"، غداة تعهّد موسكو تحقيق أهداف حربها "بغض النظر عن الظروف".

جنيف

يدلي السويسريون، الأحد، بأصواتهم في استفتاء على مشروع لتشديد حياد دولتهم، يحظى بدعم اليمين القومي، لكنّ استطلاعات الرأي تُظهر رفضا واسعا له.

مدريد

أمضى مئات الإسبان، ليل السبت - الأحد، في ساحة تستقطب أعدادا كبيرة من السياح في مدريد، للمطالبة بتعزيز حماية المستأجرين، بعد إخلاء امرأة ثمانينية من شقة أمضت فيها معظم حياتها، لتصبح رمزا لأزمة السكن في إسبانيا.

كوسوفو

أوقفت شرطة كوسوفو تسعة صرب، الأحد، في بلدة زوبين بوتوك في شمال البلاد، للاشتباه بارتكابهم "جرائم حرب" خلال حرب الاستقلال عن صربيا في تسعينات القرن الماضي، وفق ما أعلنت السلطات.

جنوب إفريقيا

شهدت المدينتان الرئيسيتان في جنوب إفريقيا فصلا جديدا من أعمال العنف الإجرامية، إذ أوقعت عمليتا إطلاق نار فيهما 27 قتيلا على الأقل، وفقا لما أفادت به الشرطة الأحد.

بانكوك

لجأ الآلاف من سكان بانكوك الأحد إلى مراكز إيواء، بعدما أدت الأمطار الغزيرة التي استمرت أياما إلى إغراق مساكن العاصمة التايلاندية وأسواقها وطرقها، بفعل ارتفاع مستوى المياه، فيما سارع آخرون الأحد، لشراء احتياجاتهم الغذائية أو حاولوا تجفيف منازلهم.

الهند

قضى 56 شخصا على الأقل، جرّاء أمطار غزيرة وعواصف في ولاية أوتار براديش الهندية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما أفادت هيئة حكومية لإدارة الكوارث الأحد.

سيول

بدأ محققون من كوريا الجنوبية والأمم المتحدة، الأحد، تحقيقا في انفجار يُشتبه بأنه ناجم عن لغم، أدّى إلى إصابة ثلاثة عسكريين، وتفقّدوا المكان الذي وقع فيه داخل المنطقة المنزوعة السلاح، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

بكين

وصل زوجا من الباندا العملاقة أرسلتهما الصين إلى الولايات المتحدة الأحد، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية في بكين، بعد قمة في واشنطن بين زعيمي البلدين اتسمت بطابع استعراضي من دون تحقيق أي اختراقات كبرى.

الولايات المتحدة

يواجه شمال شرق الولايات المتحدة، الأحد، عاصفة نادرة في مثل هذا الوقت من السنة، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بمقتل شخص على الأقل وبانقطاع الكهرباء على عشرات آلاف المستخدمين، بحسب وسائل إعلام أميركية.

فنزويلا

أفرجت السلطات الفنزويلية عن دفعة جديدة من السجناء السياسيين، الجمعة والسبت، بعد انتهاء الجولة الثانية من الحوار بين السلطة والمعارضة في كراكاس، وفق ما أعلنت منظمات حقوقية.