وزيرة خارجية آيسلندا ترد على نتنياهو: "الجبناء أخلاقيا" منتهكو القانون الدولي

شددت على أن معاناة المدنيين الفلسطينيين لا ينبغي أن تصبح أمرا اعتياديا أو هامشيا، داعية إلى معالجة أسباب الصراع ووقف تكرار تدمير غزة، إلى جانب إنهاء التوسع الاستيطاني والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

قوبل صعود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بانسحاب جماعي لدبلوماسيي عشرات الوفود الدولية، في خطوة احتجاجية أثارت غضبه ودفعته إلى مهاجمة المنسحبين ووصفهم بـ"الجبناء أخلاقيا".

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ولم يتأخر الرد من المنبر الأممي نفسه، إذ وجهت وزيرة خارجية آيسلندا، كاترين غونارسدوتير، انتقادات حادة إلى قادة العالم الذين، بحسب قولها، يرفضون التفاوض من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وينتهكون القانون الدولي أو يستخفون به بصورة متكررة.

وقالت غونارسدوتير إن "الجبناء الأخلاقيين" هم أولئك القادة الذين يرفضون الجلوس إلى طاولة التفاوض، أو يحولون دون وصول المساعدات إلى المدنيين، محذرة من أن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط يجب ألا تجعل أزمات أخرى غير مرئية.

وفي حديثها عن الوضع الفلسطيني، شددت الوزيرة الآيسلندية على أن معاناة المدنيين الفلسطينيين لا يمكن أن تتحول إلى "مجرد ضجيج في الخلفية"، مشيرة إلى استمرار قتل الأطفال وفقدان العائلات منازلها، والصعوبات التي يواجهها الآباء والأمهات في محاولة إبقاء أطفالهم على قيد الحياة.

كما انتقدت استمرار تدمير قطاع غزة وإعادة إعمارها بصورة متكررة من دون معالجة ما وصفته بـ"الأسباب الجذرية" للصراع، وتطرقت إلى الضفة الغربية، حيث أشارت إلى استمرار التوسع الاستيطاني، وما يتعرض له الفلسطينيون من عنف على أيدي المستوطنين، في ظل ما وصفته بالإفلات من العقاب والخطاب التحريضي والسياسات التي تسهّل ذلك.

وأثارت تصريحات الوزيرة الآيسلندية تفاعلا واسعا على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل، خصوصا عبارتها بشأن عدم السماح بتحول معاناة الفلسطينيين إلى ضجيج خلفي.

وركز متابعون على أن غونارسدوتير لم تذكر نتنياهو بالاسم، معتبرين أن مضمون خطابها جاء ردا مباشرا على خطابه السابق.

كما حظيت تصريحاتها بإشادة من ناشطين ومتفاعلين رأوا فيها تعبيرا واضحا عن رفض استمرار الحرب وتداعياتها على المدنيين، فيما اعتبر آخرون أن الخطاب تجاوز المناسبة الدبلوماسية ليعيد تسليط الضوء على مسؤولية الدول والقادة عن احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

وأعاد الخطاب، في المقابل، فتح النقاش حول اللغة السياسية المستخدمة لتوصيف الحروب والصراعات، وما إذا كانت القوة العسكرية ورفض التسويات يمكن تقديمهما بوصفهما دليلا على الحزم، في وقت تتواصل فيه الأزمات الإنسانية ويستمر سقوط المدنيين.