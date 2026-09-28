إيران تشكو واشنطن دوليًا بسبب عقوبات الطيران

طهران تقدم احتجاجًا رسميًا إلى منظمة الطيران المدني الدولي وشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد القيود الأميركية على قطاع الطيران الإيراني، فيما تقلصت شبكة الرحلات الدولية المتاحة من إيران وإليها وعُلّقت الرحلات إلى الإمارات.

قدّمت إيران شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) احتجاجًا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطيران الإيراني، والتي أدت إلى إلغاء رحلات دولية عدة، فيما أعلنت طهران تقديم شكوى كذلك إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الإثنين، بأن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، أبو ذر شيرودي، أعلن إرسال احتجاج رسمي إلى "إيكاو"، في أعقاب دخول القيود الأميركية الجديدة على قطاع الطيران الإيراني حيّز التنفيذ الأربعاء الماضي.

وقال شيرودي إنه "دفاعًا عن الحقوق المشروعة لقطاع الطيران ومواجهة للقيود غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة، أُعدّ احتجاج رسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأُرسل إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)".

وأضاف أن طهران تحركت أيضًا على مسار قضائي دولي، قائلًا: "قدّمنا أيضًا، بالتعاون مع وزارة الخارجية، شكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، خلال الشهر الجاري، قيودًا على قطاع الطيران الإيراني بأكمله، وتوعّدت باتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركات التي تقدم له المساعدة.

ومع دخول القيود حيّز التنفيذ الأربعاء الماضي، ألغت شركات طيران إيرانية رحلات دولية عدة، بعدما فرضت دول عدة حظرًا عليها، ما أدى إلى تقليص الخيارات المتاحة أمام الإيرانيين للسفر من البلاد وإليها.

وأصبحت الوجهات في تركيا المجاورة من الخيارات الرئيسية أمام المسافرين الإيرانيين الراغبين في دخول البلاد أو مغادرتها، فيما لا تزال الرحلات متاحة إلى أفغانستان وباكستان والصين وروسيا وماليزيا وتايلاند.

وفي المقابل، عُلّقت الرحلات إلى الإمارات، بعدما كانت دبي أهم وجهة في الشرق الأوسط لشركات الطيران الإيرانية، التي كانت تسيّر إليها رحلات عدة يوميًّا من إيران.

وكانت دبي تشكل كذلك محطة عبور رئيسية للمسافرين الإيرانيين، بالنظر إلى شبكة الرحلات التي يوفرها المركز المالي الإماراتي باتجاه أوروبا وآسيا وإفريقيا.

ورغم القيود وإلغاء عدد من الرحلات، قال مسؤول في مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، الأحد، إن شركات الطيران الإيرانية لا تزال تسيّر رحلات إلى نحو 30 وجهة دولية.

وتُعد "إيكاو" وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، مقرها مونتريال في كندا، وتتولى وضع المعايير والقواعد المنظمة للطيران المدني الدولي.