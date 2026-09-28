طهران تنفي صلتها بمخطط لاستهداف قاعدة أميركية في بريطانيا

إيران تنفي أي صلة لطهران بمخطط مشتبه به لاستهداف قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأميركية، بعد توقيف خمسة بريطانيين والتحقيق معهم بشبهة التخطيط لعمل "إرهابي"، فيما لم تؤكد السلطات البريطانية وجود صلة بين المشتبه بهم وإيران.

رفضت السفارة الإيرانية في لندن، الإثنين، بشكل قاطع، أي صلة لطهران بمخطط مشتبه به لاستهداف قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأميركية، وذلك بعد توقيف خمسة بريطانيين والتحقيق معهم بشبهة التخطيط لعمل "إرهابي".

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وقالت السفارة الإيرانية، في بيان، إنها "ترفض بشكل قاطع وتدين بشدة التكهنات الأخيرة التي لا أساس لها والتي تحمل نوايا خبيثة"، في أعقاب توقيف المشتبه بهم قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، غربي إنجلترا.

وانتقدت السفارة، في منشور على منصة "إكس"، ما وصفته بـ"التكهنات الأخيرة التي لا أساس لها والخبيثة التي نشرها بعض الأفراد ووسائل الإعلام البريطانية في محاولة لربط إيران" بالحادثة التي وقعت في الساعات الأولى من صباح أمس، الأحد.

وجاء النفي الإيراني بعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال وجود صلة لطهران بمحاولة وضع متفجرات قرب القاعدة التي يستخدمها الجيش الأميركي في حربه على إيران، فيما لم تؤكد السلطات البريطانية رسميًا طبيعة التهديد أو مصدره.

وكانت الشرطة قد استُدعيت إلى محيط قاعدة فيرفورد، جنوب غربي إنجلترا، في الساعات الأولى من الأحد، إثر بلاغ بشأن وجود "مركبات مشبوهة" في المنطقة.

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الإثنين، أن الموقوفين الخمسة جميعهم بريطانيون ويقيمون في لندن، وتتراوح أعمارهم بين 23 و25 عامًا.

وأوضحت أن الموقوفين هم رجل يبلغ 25 عامًا، وثلاثة رجال في سن 24 عامًا، ورجل يبلغ 23 عامًا، مشيرة إلى أنهم لا يزالون محتجزين منذ الأحد للاشتباه بارتكاب جرائم تشمل "التخطيط لعمل إرهابي"، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية، إلى جانب شبهات تتعلق بالمتفجرات.

وشوهد خبراء في تفكيك المتفجرات يعملون في الموقع، فيما أُخليت، الأحد، قرية ويلفورد المجاورة، حيث أُلقي القبض على الرجال الخمسة، وأمضى السكان ليلتهم في أماكن إقامة بديلة. وظلت المنطقة مطوقة صباح الإثنين.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل الأحد - الإثنين، ردًا على سؤال بشأن المشتبه بهم: "كنا نحقق بشأنهم. كانوا يريدون إلحاق أضرار كبيرة بقاعدتنا، والتعاون مع البريطانيين كان ناجحًا للغاية".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان المشتبه بهم مرتبطين بإيران، بدا أنه يومئ برأسه، من دون أن يقدم تصريحًا لفظيًا يؤكد وجود هذه الصلة.

وأفاد شهود عيان بأن مركبات ثقيلة تستخدم في أعمال البناء أغلقت مداخل قاعدة فيرفورد، فيما قال وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتينغ، إن التحقيق في الموقع "متواصل اليوم".