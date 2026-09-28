اليمين المتطرف يعزز تمثيله في مجلس الشيوخ الفرنسي

تأتي النتائج قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، فيما يظل اليمين والوسط والاشتراكيون القوى الرئيسية في المجلس.

حقق حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحلفاؤه مكاسب قياسية في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي، التي جرت الأحد، بحصولهم على 14 مقعدا، في خطوة تعزز حضور اليمين المتطرف في الغرفة العليا للبرلمان قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها "التجمع الوطني" العتبة اللازمة لتشكيل كتلة داخل مجلس الشيوخ، بعدما فاز تسعة من مرشحيه بمقاعد جديدة، ليرتفع عدد ممثليه إلى 12 عضوا، إضافة إلى مقعدين فاز بهما حليفان من حزب "اتحاد اليمين من أجل الجمهورية" بزعامة إريك سيوتي. وأعلن رئيس "التجمع الوطني" جوردان بارديلا أن أعضاء الحزب سيشكلون كتلة مشتركة مع حلفائهم.

ورحبت مارين لوبان، زعيمة الحزب ومرشحته للانتخابات الرئاسية، بالنتائج، ووصفتها بأنها "انتصار تاريخي"، في وقت يسعى فيه الحزب إلى تعزيز حضوره السياسي قبل الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بصورة غير مباشرة من قبل هيئة تضم مسؤولين محليين منتخبين، ويجدد نصف مقاعد المجلس البالغ عددها 348 مقعدا كل ثلاث سنوات، فيما تمتد ولاية العضو ست سنوات.

ودخل "التجمع الوطني" المجلس للمرة الأولى عام 2014، عندما كان يحمل اسم "الجبهة الوطنية"، وفاز بثلاثة مقاعد في انتخابات 2023.

وفي النتائج الأولية، حافظ اليمين والوسط والحزب الاشتراكي على موقعهم كأبرز القوى في مجلس الشيوخ، بينما حصل حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي على أول مقعد له في الغرفة العليا.

ويتوقع أن يعاد انتخاب رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، المنتمي إلى حزب "الجمهوريين"، لولاية جديدة الأسبوع المقبل. وكان "التجمع الوطني" قد أصبح أكبر كتلة في الجمعية الوطنية عقب الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2024، من دون أن يحقق أغلبية برلمانية.