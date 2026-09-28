بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بمتفجرات قرب قاعدة جوية تستخدمها واشنطن

تحقق بريطانيا في صلة محتملة لإيران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي، والتي يستخدمها الجيش الأميركي في حربه على طهران.

تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في احتمال ضلوع طهران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة جوية يستخدمها الجيش الأميركي في حربه على إيران؛ بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية الإثنين.

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واستُدعيت الشرطة إلى قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي في جنوب غرب إنجلترا في الساعات الأولى من الأحد، بعدما أُبلغت بوجود "مركبات مشبوهة" في المنطقة.

ولم تؤكد السلطات رسميا تفاصيل طبيعة التهديد أو مصدره، لكنها أوقفت خمسة رجال بشبهة "التخطيط لعمل إرهابي" وبموجب اتهامات تتعلق بالمتفجرات، ولا يزالون قيد الاحتجاز. وشوهد خبراء في تفكيك المتفجرات يعملون في الموقع.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الأحد - الاثنين ردا على سؤال بشأن المشتبه بهم "كنا نحقق بشأنهم. كانوا يريدون إلحاق أضرار كبيرة بقاعدتنا، والتعاون مع البريطانيين كان ناجحا للغاية"، وبدا أنه يومئ برأسه عندما سئل عمّا إذا كانت لهم صلة بإيران.

وأُخليت الأحد قرية ويلفورد المجاورة حيث أُوقف الرجال، وظلت المنطقة مطوقة صباح الإثنين، بعدما أمضى السكان الليل في أماكن إقامة بديلة.

وشاهد صحافيون مركبات ثقيلة تستخدم في أعمال البناء تسد مداخل قاعدة فيرفورد، فيما قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ إن التحقيق في الموقع "متواصل اليوم".