مجتبى خامنئي: سيأتي يوم تغادر الولايات المتحدة بحر العرب

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في رسالة منسوبة إليه، أن الضربات الموجعة لطهران بمضيق هرمز أجبرت القوات الأميركية على التراجع لبحر العرب تمهيدا لطردها منه، وسط استمرار إغلاق المضيق وتمسّك طهران بشروطها رغم رفض ترامب المقترح الإيراني.

قال المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، في رسالة منسوبة إليه نشرت الإثنين، إنه سيأتي يوم تضطر القوات الأميركية إلى مغادرة بحر العرب بعد "الضربات الموجعة" التي تلقتها من طهران في مضيق هرمز.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/ فبراير، أغلقت طهران عمليا مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وأعلنت استهداف سفن تجارية وقطع بحرية أميركية.

وقال خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تعيينه خلفا لوالده علي بعد مقتله في مستهل الحرب: "كان بحرا جنوب إيران ساحةً تجول فيها قوات العدو، أما اليوم، فبسبب الضربات الموجعة التي تلقّوها من المجاهدين الشجعان وحماة مضيق هرمز، لم يعودوا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب".

وأضاف في الرسالة التي نُشرت عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وجاءت في ذكرى الحرب مع العراق (1980-1988)، أنه "كلما خاطروا وأقدموا على ذلك ألحقوا الضرر بأنفسهم، وقريبا سيأتي اليوم الذي يخلو فيه بحر العرب منهم أيضا".

ويمتد بحر العرب في شمال المحيط الهندي بين شبه الجزيرة العربية وسواحل الهند، ويتصل بمضيق هرمز، وتاليا سواحل إيران عبر خليج عمان.

وأعلنت طهران، الأحد، أنها لا تزال متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، رغم رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مقترحها بهذا الشأن.

ويتبادل كل طرف التأكيد بأنه يسيطر على المضيق، إذ تشدد إيران على أنها تفرض شروطها على السفن الراغبة بعبوره وتشدد على أن الملاحة فيه لن تكون إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

في المقابل، يؤكد ترامب أن قبضة طهران على المضيق تراجعت لصالح واشنطن، وأن كميات كبيرة من النفط باتت تخرج عبره، على عكس ما كانت عليه الحال في الأشهر التي أعقبت بدء النزاع.