موجز أنباء العالم الإثنين

نفى الإعلام الإيراني وجود محادثات جديدة مع واشنطن، فيما قدمت طهران شكوى لـ"إيكاو" ضد العقوبات، وارتفع خام برنت عقب رفض ترامب المقترح الإيراني لهرمز. كما شهدت الساحة الدولية تطورات في أميركا وهولندا ودول عدة.

أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، اليوم الإثنين، أن لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمّح إلى إمكان معاودتها سريعا.

وقدّمت طهران شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاع الطيران الإيراني، أدت إلى إلغاء رحلات عدة من العاصمة، وفق ما أفادت وكالة أنباء " إرنا" الرسمية.

إلى ذلك، ارتفع سعر برميل خام برنت بأكثر من 3% على إثر رفض ترامب مقترحا إيرانيا لوقف الأعمال القتالية لسبعة ايام وإعادة فتح مضيق هرمز الإستراتيجي.

الرياض

عادت المدارس في أنحاء العاصمة السعودية الرياض إلى الدراسة الحضورية، بعد ساعات من تراجع السلطات عن قرار سابق باعتماد التعليم عن بُعد لمدة أسبوع، من دون تقديم تفسير رسمي لهذا التغيير المفاجئ.

لاهاي

قال وزير الخارجية الهولندي، توم بيرندسن، إن أمستردام تأسف "بشدة" للقرار الإسرائيلي "غير الضروري" بإلغاء اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية المحتلة.

رام الله

قررت محكمة إسرائيلية الإفراج عن الصحافية الفلسطينية الأميركية، نقاء حامد، بعد نحو أسبوعين من احتجازها بتهمة "التعاون مع العدو"، بحسب ما أفاد محاميها.

واشنطن

عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على نظيره الصيني شي جينبينغ شراء أسلحة أميركية، بحسب ما صرّح به السفير الأميركي في بكين ديفيد بيرديو، في مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز".

وفي سياق متصل، نشر البيت الأبيض قوائم المنتجات التي قد تُخفض الرسوم الجمركية عليها في إطار اتفاق مع بكين يشمل تبادلات تجارية بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، لكنه لم يشر إلى نسب الخفض ولم يورد اي جدول زمني.

أديس أبابا والخرطوم

اتهم قائد الجيش الإثيوبي، برهانو جولا، الأحد، إريتريا والسودان بدعم متمرّدي تيغراي، الإقليم الشمالي في إثيوبيا الذي أعلنت سلطاته أنها تخوض "حربا شاملة" ضد الحكومة الفدرالية.

وفض الجيش السوداني هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

لندن

تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في احتمال ضلوع طهران بمحاولة وضع متفجرات قرب قاعدة جوية يستخدمها الجيش الأميركي في حربه على إيران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

من جانبها، أعلنت السفارة الإيرانية في لندن، الإثنين، رفضها "بشكل قاطع" وإدانتها الشديدة للتكهنات بشأن ضلوع طهران.

البابا لاوون الرابع عشر

رفض البابا لاوون الرابع عشر أي عنف يُرتكب باسم الدين، في أول خطاب له في ميتز، المحطة الثالثة والأخيرة من زيارته لفرنسا، خلال يوم يُتوقع أن يطغى عليه البعد الأوروبي بحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

كييف

تسبّبت ضربة بمسيّرة روسي، الإثنين، في اندلاع حريق بأكاديمية العلوم في قلب كييف في ظلّ تصاعد الهجمات على العاصمة الأوكرانية.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الأوكراني، سيرغي كوريتسكي، الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء، لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية جديدة.

سيول

طالبت كوريا الجنوبية أوكرانيا باعتذار رسمي، بعدما نفت كييف وجود اتفاق بين الجانبين، يقضي بالحفاظ على سرّية نقل جنديَّين كوريَّين شماليَّين أُسرا خلال القتال إلى جانب القوات الروسية.

بروكسل

بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ما إذا كان التكتل بحاجة إلى آلية طوارئ خاصة به على غرار حلف شمال الأطلسي، لتعزيز التنسيق في مواجهة "الهجمات متعددة الوسائل" الروسية.

نيجيريا

خُطف أكثر من 80 شخصا، معظمهم من النساء، في هجومين منفصلين شنتهما عصابات مسلحة خلال عطلة نهاية الأسبوع في شمال نيجيريا، في أحدث عمليات الخطف الجماعي التي تشهدها البلاد.

جوهانسبرغ

ارتفعت حصيلة إطلاق النار في حانة بجنوب إفريقيا إلى 18 قتيلا بعد وفاة أحد المصابين في المستشفى، وفق ما أعلنت الشرطة الاثنين، مشيرة إلى أن اثنين على الأقل من الضحايا يحملان جنسية ليسوتو.

بورما

أدت فيضانات شديدة وإنزلاقات تربة في جنوب بورما إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد أحد عناصر فرق الإنقاذ، الإثنين، فيما لا يزال نحو 30 مفقودين.

النيبال

قُتل شخصان على الأقل ولا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين، جرّاء انهيار ثلجي على قمة هيملونغ في النيبال، وفق ما أفاد مسؤول، فيما استأنفت فرق الإنقاذ عمليات البحث.

ليل

لقي ثلاثة أشخاص حفتهم أثناء محاولتهم عبور المانش بطريقة غير قانونية، حسبما صرحت شرطة با دو كاليه.

ستوكهولم

أعلنت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، ماغدالينا أندرسون، أنها فشلت في تشكيل حكومة تضم الأحزاب اليسارية الثلاثة الأخرى، وهي مهمة أوكلت إليها عقب فوزها في الانتخابات البرلمانية في 13 أيلول/ سبتمبر.

الهند

أقر برلمان الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير قرارا غير ملزم يطالب بإعادة الحكم الذاتي للولاية في خطوة ندد بها سياسيون من حزب رئيس الحكومة، ناريندرا مودي، معتبرين أنه "معاد للأمة".

باريس

قضت محكمة الجنايات في باريس بتغريم شركة "سويفت إير" الإسبانية للطيران، 225 ألف يورو لإدانتها بتهمة القتل غير العمد، نظرا إلى كونها مالكة طائرة استأجرتها منها "الخطوط الجوية الجزائرية"، وتحطمت عام 2014.

بودابست

رفع البرلمان المجري الحصانة عن رئيس الحكومة، بيتر ماغيار، ووزيرين سابقين في عهد سلفه القومي فيكتور أوربان، تمهيدا للتحقيق بشأنهم في قضايا جنائية منفصلة.

بورما

قُتل 33 شخصا وأصيب 36 آخرون في غارة جوية للجيش البورمي استهدفت سوقا في غرب البلاد، بحسب ما أعلنت جماعة متمردة تسيطر على المنطقة.