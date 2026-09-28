هولندا تستدعي سفير إسرائيل احتجاجًا على سحب اعتماد دبلوماسييها

هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إلغاء اعتماد دبلوماسييها العاملين لدى السلطة الفلسطينية، فيما أكدت أن حظر منتجات المستوطنات يستند إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي، ونددت الخارجية الفلسطينية بما وصفته بـ"الابتزاز الإسرائيلي للدبلوماسية الهولندية".

فعالية تضامنية مع ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في هولندا (Getty Images)

أعلنت هولندا، الإثنين، استدعاء السفير الإسرائيلي لديها، احتجاجًا على قرار إسرائيل إلغاء اعتماد دبلوماسيين هولنديين يعملون لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، وذلك ردًا على حظر أمستردام استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وقال وزير الخارجية الهولندي، توم بيرندسن، إنه "يأسف بشدة لهذا القرار غير الضروري"، مشددًا على أن حظر استيراد منتجات المستوطنات "لا يستهدف إسرائيل"، وإنما يأتي التزامًا بالقانون الدولي. وأوضح أن القرار يستند إلى "الالتزام بموجب القانون الدولي بعدم المساهمة في وضع غير قانوني، أي المستوطنات غير القانونية".

وقال بيرندسن، عقب لقائه نظيره الألماني يوهان فادفول، إنه سيستدعي السفير الإسرائيلي "لبحث تفاصيل الإجراءات وتداعياتها على دبلوماسيينا الذين يتعين عليهم المغادرة في غضون سبعة أيام"، مشيرًا إلى أن السلطات الهولندية لا تزال تفحص عدد الدبلوماسيين الذين يشملهم القرار.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، قد أعلن، الأحد، منح الدبلوماسيين الهولنديين في الضفة الغربية مهلة سبعة أيام لتسليم وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن إسرائيل، على خلفية الإجراءات الهولندية ضد المستوطنات.

وقال ساعر إنه بانقضاء المهلة "ستنتهي صلاحية الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لهم من قبل دولة إسرائيل"، مضيفًا أنه بإمكان هولندا، إذا أرادت مواصلة تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين، القيام بذلك "من أراضي السلطة الفلسطينية".

وفي المقابل، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بما وصفته بـ"الابتزاز الإسرائيلي للدبلوماسية الهولندية"، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ "موقف موحد لحماية العمل الدبلوماسي في فلسطين".

وقالت إن "الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإنه لا سيادة لإسرائيل على أي بقعة من أرض دولة فلسطين".

ورفضت الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ"ابتزاز وتهديد" تمارسه سلطات الاحتلال "للضغط على الدول للتأثير على مواقفها"، و"تقليص الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين لتمرير جرائمها دون شهود".

وجاء ذلك بعدما دخل الحظر الهولندي على استيراد منتجات المستوطنات حيز التنفيذ في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسافرين قادمين من إسرائيل خضعت أمتعتهم للتفتيش لدى وصولهم إلى مطار سخيبول في أمستردام للتحقق من عدم إدخال منتجات مصدرها المستوطنات.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أفادت، الأحد، بأن السلطات الهولندية فتشت أمتعة ركاب على متن رحلة لشركة "إل عال" وصلت من تل أبيب لهذا الغرض.

وكانت 12 دولة غربية قد أعلنت، في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وهي فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.