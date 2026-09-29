موجز أنباء العالم الثلاثاء

يركز موجز أنباء العالم على تطورات مضيق هرمز والتوترات الإقليمية، إلى جانب هجمات واعتداءات في الضفة الغربية وسورية وبورما، وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية والجنوبية؛ في ما يلي أبرز أنباء العالم الثلاثاء:

أعلنت إيران أنها تنتظر ردا من الولايات المتحدة على مقترحها الجديد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مع توعّدها في الوقت عينه بمهاجمة بنى تحتية في المنطقة ما لم يُسمح لها بتصدير نفطها.

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من جهة أخرى، أصيبت سفينة بـ"مقذوف غير محدد" أثناء عبورها مضيق هرمز الإثنين، ما تسبب بحريق على متنها أُخمد لاحقا؛ وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كي ام تي او).

الضفة

هاجم أكثر من 100 مستوطن قرية جالود في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قطعوا طرقا وأضرموا النيران؛ وفق ما أفاد أهال في المنطقة.

إسرائيل

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن هناك "مؤشرات" على محاولة "أعداء إسرائيل" مهاجمتها قبل الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

العراق/ إيران

أفاد مصدر رسمي عراقي، بأن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على طهران، للسماح بنقل الزوار الإيرانيين من وإلى مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة.

سورية

أسفر انفجار ناجم عن "عمل تخريبي" طال خطا للغاز في شرق سورية، إلى انقطاع ضخ الغاز باتجاه محطات توليد للكهرباء؛ وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

أوكرانيا/ ألمانيا

ألغى وزير الدفاع الأوكراني الجديد يفغيني خمارا، زيارة كانت مقررة الثلاثاء إلى برلين، بسبب "تصاعد الهجمات الروسية" على أوكرانيا؛ وفق ما أفاد به مصدر في وزارته.

بورما

ارتفعت إلى 50 شخصا حصيلة القتلى بغارة نفذها الجيش البورمي على سوق في غرب بورما؛ وفق ما أفاد اثنان من عناصر الإغاثة المحليين.

الولايات المتحدة/ أميركا اللاتينية/ بريطانيا

أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرات بحق مسؤولين في دول عدة بأميركا اللاتينية، بينها بوليفيا، متهمين بالفساد، من بينهم قضاة وموظفون حكوميون.

إلى ذلك، يلتئم كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض للاجتماع بالرئيس دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ومناقشة سبل الإشراف على هذه التكنولوجيا، وهي مسألة تثير انقساما كبيرا في المعسكر الجمهوري.

ندّد ترامب بإفراج السلطات البريطانية بكفالة عن خمسة مواطنين أوقفوا للاشتباه في تخطيطهم لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأميركية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن المخطط يحمل بصمات "طرف أجنبي".

الكوريتان الجنوبية والشمالية

ندّد وزير الدفاع في كوريا الجنوبية بـ"انتهاك" للهدنة بين الكوريتين إثر انفجار لغم أرضي الأسبوع الماضي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الطرفين، فيما تشير خلاصات التحقيق إلى مسؤولية كوريا الشمالية.

الأرجنتين/ بريطانيا

هدّد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بمقاضاة المملكة المتحدة على خلفية مشروع نفطي قبالة جزر فوكلاند التي تتنازع السيادة عليها المملكة المتحدة والأرجنتين.

الصين/ اليابان

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن العلاقات مع طوكيو تتّجه لتعود إلى طبيعتها، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الياباني السابق تاكيشي إيوايا الذي يقود وفدا تجاريا إلى بكين.

أسعار الوقود والغاز

يجتمع وزراء الطاقة الأوروبيون في دبلن لمحاولة تخفيف وطأة ارتفاع أسعار الوقود والغاز، قبيل شتاء يُتوقّع أن يكون صعبا على المستهلكين.

الاتحاد الأوروبي/ روسيا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن "تضامنه الكامل" مع إستونيا بعد اتهامها روسيا بالوقوف خلف عمل تخريبي استهدف شركة دفاعية مصنّعة للطائرات المسيّرة.

وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاولة خطرة من قبل موسكو "للهروب إلى الأمام".

ماليزيا

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن "قلقها" إزاء بدء ماليزيا في أعادة 1500 مواطن بورمي إلى بلادهم، في إطار المرحلة الأولى من برنامج انتقدته منظمات حقوق الإنسان.

إسبانيا

أعلنت الحكومة الإسبانية تعليق إخلاء المساكن حتّى العام 2030 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار، في مسعى إلى احتواء أزمة سكن أثارت احتجاجات عارمة.

مالي

اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش المالي وعناصر من مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية بارتكاب جرائم حرب، بينها قتل مدنيين وتعذيبهم، خلال عمليات عسكرية مشتركة في مالي.

تايلاند

قضى أربعة أشخاص في بانكوك جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، لترتفع حصيلة القتلى إلى 23 شخصا؛ وفق ما أفادت الحكومة التايلاندية.

الأمم المتحدة

حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8,3 ملايين لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية، في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب "تخفيضات حادة" في التمويل.

أميركا/ كندا

دخل الحظر الأميركي على مجموعة من المنتجات الكندية، أبرزها المشروبات الكحولية حيّز التنفيذ الثلاثاء عند الساعة 00:01 (04:01 بتوقيت غرينتش).