أزمة الأدوية تعمّق معاناة الإيرانيين تحت وطأة العقوبات الأميركية والحصار

تفاقمت أزمة الأدوية في إيران مع ارتفاع حاد في أسعار بعض الأصناف وصعوبة العثور عليها في الصيدليات، وسط تضرر صناعة الدواء من العقوبات الأميركية والحصار على الموانئ، ومواجهة صعوبات في استيراد المواد الخام والمستلزمات الطبية.

تعيش إيران أزمة جديدة مع ارتفاع أسعار الأدوية، وصعوبة العثور على بعض أصنافها، الأمر الذي يزيد في معاناة المرضى وأسرهم، ويضاف إلى ذلك لحوق أضرار بصناعة الدواء داخل إيران؛ جرّاء الحصار الأميركي للموانئ، والعقوبات الشديدة والمقيدة التي تفرضها واشنطن على طهران.

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وزادت أسعار بعض الأدوية بأكثر من ثلاثة أضعاف سعرها المعتاد، وهو ما يزيد الضغط على الأوضاع المالية للإيرانيين بعد 7 شهور من نشوب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. كما ارتفعت أسعار الأغذية وغيرها من السلع بحدّة، مصحوبا كلّه بارتفاع معدل البطالة، وانخفاض قيمة العملة المحلية التي سجلت خلال الأسبوع الحالي تراجعا قياسيا وفقدت نصف قيمتها.

وقد تحولت الحرب إلى اختبار للقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد سعي إيران إلى رفع أسعار الطاقة العالمية عبر شن هجمات على مسارات شحن النفط في المنطقة، وبخاصة عبر مضيق هرمز في الخليج، في حين استهدفت الولايات المتحدة -في المقابل- تدمير الاقتصاد الإيراني من خلال فرض حصار على موانئ البلاد منذ حزيران/ يونيو، وتطبيق عقوبات صارمة عليها.

وفي الوقت نفسه تعد صناعة الأدوية في إيران قطاعا ضعيفا في مواجهة العقوبات الأميركية والحصار؛ بسبب اعتمادها الكبير على الواردات. ورغم عدم ظهور مؤشرات على وجود نقص حاد في الأدوية داخل المستشفيات الإيرانية، إلا أن الصعوبات بدأت تتجلى بوضوح في الصيدليات.

وفي هذا السياق، قضى غلام رضا رحماني، وهو عامل لحام من طهران، وزوجته يومين كاملين في البحث بين عدة صيدليات عن 4 أصناف دوائية لابنتهما البالغة من العمر 12 عاما، التي كانت تعاني من اضطرابات في المعدة.

وقال رحماني: "كانت كل صيدلية توفر صنفا أو صنفين فقط، وليس جميعها"، مشيرا إلى أنهما لم يجدا أحد الأدوية المطلوبة في أي مكان، وقد كلفه البحث عن الأدوية خسارة أجر يومي عمل لعدم تمكنه من الذهاب إلى عمله.

تنتج إيران محليا أكثر من 80% من أدويتها، وفقا لإحصاءات رسمية، إلا أن الكثير منها يعتمد على مواد خام مستوردة. وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، قال عضو "رابطة صيدليات طهران"، بهمان صبور، إن معظم الأدوية كانت تنقل بحرا قبل الحرب، لكن الحصار البحري الأميركي أدى إلى قطع خطوط الشحن.

ولجأ مستوردو المستلزمات الطبية إلى مسارات الشحن الجوي الأكثر تكلفة، غير أن هذا المسار بات مهددا أيضا بسبب عقوبات أميركية جديدة فرضتها واشنطن على عدد من شركات الطيران الإيرانية، ما أدى إلى توقف بعض الرحلات الجوية الدولية.

وقال الأستاذ في كلية الصحة والرعاية الاجتماعية بجامعة "إسيكس" بإنجلترا، رضا مجد زاده، إن العقوبات الأميركية لا تستهدف الأدوية مباشرة، إلا أن العقوبات المالية المفروضة منذ سنوات تضر أيضا بإمدادات الأدوية والمكونات؛ إذ غالبا ما تتوخى البنوك والشركات الدولية حذرا مفرطا، وترفض إتمام المعاملات خشية اتهامها بانتهاك العقوبات الأميركية.

وأضاف قائلا: "قد يكون بيع دواء ما لإيران قانونيا تماما، لكن البنك قد يرفض تسهيل عملية الدفع. كما قد تقرر شركة أدوية أو شركة شحن ببساطة أن التعامل مع إيران لا يستحق المخاطرة... فالصفقة قانونية على الورق، لكنها لا تحدث على أرض الواقع".

ولم تعلن الحكومة الإيرانية حجم التراجع في إنتاج الأدوية، غير أن مسؤولين يشيرون إلى تضرر القطاع جراء الغارات الجوية التي ألحقت أضرارا بأكثر من 40 مصنعا للأدوية، بما في ذلك مصانع تنتج علاجات للسرطان.