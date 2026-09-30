إيران تعدم شخصين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة

نفذت إيران عقوبة الإعدام شنقا بحق رجلين بعد إدانتهما بتهم مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت أواخر العام الماضي وبلغت ذروتها في كانون الثاني/ يناير، قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على البلاد.

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق رجلين أدينا بتهم مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت أواخر العام الماضي على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبلغت ذروتها في كانون الثاني/ يناير.

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وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية بأن علي همتي ومجيد نيك أنديش،أ ُدينا بالمشاركة في "أعمال الشغب التي جرت في كانون الثاني/ يناير وأسفرت عن (مقتل) أربعة من عناصر الأمن" في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد.

وأضاف الموقع أنهما "ألحقا أضرارا جسيمة بالممتلكات العامة من خلال إضرام النار في متاجر ومصارف وحافلات وغيرها، وصولا إلى إحراق الأشجار".

وأوضح، أن حكم الإعدام نُفذ بحقهما شنقا فجر الأربعاء، بعدما أيدت المحكمة العليا الحكمين الصادرين بحقهما.

واندلعت الاحتجاجات في أواخر كانون الأول/ ديسمبر على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول سريعا إلى تظاهرات واسعة مناهضة للحكومة بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من كانون الثاني/ يناير.

وأعلنت السلطات الإيرانية سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، معظمهم من عناصر الأمن، وعزت العنف إلى "أعمال إرهابية" دبرتها الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما تؤكد منظمات مقرها خارج إيران أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين مشيرة إلى مقتل الآلاف.

ومنذ ذلك الحين، تزايدت عمليات الاعتقال والإعدام في إيران، سواء على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية أو الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من العام.

ونفذت إيران خلال العام 2025 أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 1639 شخصا، في أعلى حصيلة سنوية منذ العام 1989، وفق منظمتي "حقوق الإنسان في إيران" و"معا ضد عقوبة الإعدام".

وبحسب منظمة العفو الدولية، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد عمليات الإعدام، بعد الصين.