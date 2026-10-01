الرحلات الجوية في مطار طهران تتراجع بنسبة 42% بعد العقوبات الأميركية

تراجعت الرحلات الدولية من مطار الإمام الخميني في طهران وإليه بنسبة 42% منذ بدء سريان العقوبات الأميركية على قطاع الطيران الإيراني في 23 أيلول/ سبتمبر، وفق بيانات "فلايت رادار 24".

شهدت الرحلات الجوية في الاتجاهين بمطار طهران الدولي الرئيس انخفاضا نسبة 42% منذ بدء سريان العقوبات الأميركية على شركات الطيران الإيرانية، لكن بعض الوجهات الأكثر طلبا لا تزال قائمة، حسبما أظهرت بيانات التتبع حتى الأربعاء.

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وفرضت الولايات المتحدة مطلع أيلول/ سبتمبر عقوبات على كامل قطاع الطيران الإيراني، في إطار حملة قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إنها ستؤدي إلى "خنق" الجمهورية الإسلامية اقتصاديا.

وقال بيسنت "إن هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد تزويدها الوقود أو تقديم خدمات إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيُستبعد من نظام الدولار".

ومنذ سريان العقوبات في 23 أيلول/ سبتمبر، بلغ متوسط الرحلات الدولية اليومية من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران وإليه 53 رحلة، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 91 رحلة سابقا، وفق بيانات منصة تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24".

وكانت حركة الملاحة الجوية قد تراجعت بعد أن أدت الضربات الإسرائيلية-الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير إلى إغلاق المجال الجوي للجمهورية الإسلامية بالكامل.

ومنذ استئناف الحركة الجوية، اقتصر تشغيل الرحلات المنطلقة من إيران على الشركات المحلية.

وتُظهر بيانات أيلول/ سبتمبر، أي الفترة التي سبقت الحظر، أن الأسبوع المعتاد كان يشمل رحلات إلى 18 دولة.

لكن منذ بدء سريان العقوبات، توقفت الرحلات الجوية تماما إلى جورجيا وعمان وأذربيجان التي تربطها عادة رحلات منتظمة مع طهران.

وانخفضت الحركة بدرجة كبير على مسارات أخرى.

وسُيّرت 3 رحلات في الاتجاهين بين طهران ودبي في 23 أيلول/ سبتمبر، لكن لم تقلع أي رحلات مذاك، وقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة التزامها بالحظر الأميركي.

كما لم تسيَّر أي رحلات جوية بين العراق وطهران منذ 25 أيلول/ سبتمبر، لكن وزارة النقل العراقية أعلنت الثلاثاء أن الولايات المتحدة منحت الإذن للناقل الوطني العراقي بتسيير رحلات بين مدينة النجف وإيران، اعتبارا من تشرين الأول/ أكتوبر.

مسارات مفتوحة

ورغم العقوبات الأميركية، حافظت بعض أكثر المسارات طلبا من طهران وإليها على عملها.

وعلي سبيل المثال، ظل عدد الرحلات الجوية من الصين وإليها ثابتا عند 8 رحلات يوميا في المتوسط.

أما الرحلات الجوية بين تركيا وطهران، وهو المسار الأكثر ازدحاما بفارق كبير، من مطار الإمام الخميني، فقد تراجعت بنسبة 19% فقط.

وأفاد مسافرون هذا الأسبوع بأن الملاحة الجوية بين إيران وتركيا شهدت اضطرابا كبيرا.

ولم تُسيّر "ماهان إير"، إحدى شركات الطيران الإيرانية الرئيسة، أي رحلات إلى تركيا منذ 20 أيلول/ سبتمبر.

في المقابل، زادت بعض شركات الطيران مثل "خطوط قزوين الجوية" من رحلاتها بين طهران وتركيا منذ سريان العقوبات.

وتشمل الدول الأخرى التي شملتها الرحلات الجوية منذ فرض الحظر: أرمينيا، وروسيا، وأفغانستان، وباكستان، وتايلاند، وطاجيكستان، وفيتنام، وماليزيا، وقطر، وذلك حسب ترتيب وتيرة الرحلات.

ومن المحتمل أن التحليل استبعد بعض الرحلات الجوية التي تعذر تتبعها بطريقة موثوقة، إما لعدم توافر إشارات أجهزة الإرسال والاستقبال في الطائرات (الترانسبوندر)، وإما لتعذّر تحديد مواعيد إقلاعها أو هبوطها.