تعثر المفاوضات.. روبيو يطالب الوفد الإيراني بمغادرة أميركا

يتزامن الطلب الأميركي بمغادرة الوفد الإيراني مع تعثر الاتصالات بين واشنطن وطهران، وسط استمرار المساعي القطرية لاحتواء الخلاف ودفع الطرفين نحو تفاهم بشأن الملفات العالقة.

طالب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الوفد الإيراني بمغادرة الولايات المتحدة بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت وصلت فيه المحادثات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود.

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ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أبلغت نظيرتها الإيرانية، بناء على تعليمات روبيو، بضرورة مغادرة أعضاء الوفد، بمن فيهم وزير الخارجية عباس عراقجي، نيويورك فورا. وقال المسؤول إن الطلب جاء بدعوى انتهاء المدة المسموح بها لإقامة الوفد، بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة.

وبحسب "أكسيوس"، كان عراقجي مقررا أن يعود إلى طهران مساء الاثنين، فيما قالت شبكة "سي بي إس نيوز" إن الطلب الأميركي صدر عقب محادثات فنية بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، وقبل الموعد المحدد لمغادرة الوفد بيوم.

في المقابل، أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الوفد غادر نيويورك مساء الإثنين وفقا للجدول الزمني المقرر مسبقا.

وتزامن ذلك مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، بعدما كانت هناك توقعات داخل البيت الأبيض بإمكان إحراز تقدم، قبل أن تتضح لاحقا صعوبة التوصل إلى اتفاق. وأفاد "أكسيوس" بأن الوساطة القطرية لم تحقق سوى تقدم محدود، في ظل عدم استعداد الطرفين لتقديم تنازلات.

ورغم تعثر المفاوضات، يواصل الوسطاء القطريون نقل الرسائل بين الجانبين سعيا للتوصل إلى صيغة توافقية. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قد أعلنت أن عراقجي تسلّم الرد الأميركي على المقترح القطري لبناء الثقة لمدة سبعة أيام، ونقل مضمونه إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، موضحا أن الدوحة تواصل نقل الرسائل بين الجانبين.