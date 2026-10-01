موجز أنباء العالم الخميس

تطورات سياسية وأمنية متسارعة في العراق وإيران وإسرائيل، إلى جانب واقعة طائرة "فلاي دبي" والتحقيقات المرتبطة بها. كما شهدت عدة دول، بينها باكستان وأوكرانيا والجزائر، تطورات عسكرية وأمنية وسياسية. في ما يلي أبرز أنباء العالم الخميس:

حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يوم 30 حزيران/ يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملفّ حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمّة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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إيران

رحّب الحرس الثوري الإيراني بانسحاب قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة من العراق، واصفا ذلك بأنه "انتصار تاريخي"، ودعا إلى مغادرة القوات الأميركية منطقة الشرق الأوسط.

إسرائيل/ بريطانيا

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه حذّر بريطانيا من مخطط إيراني لهجوم على قاعدة جوية، منتقدا إصرار حكومة المملكة المتحدة على الضغط على حكومته في ما يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين.

واقعة طائرة "فلاي دبي"

باشر القضاء الإماراتي تحقيقا في واقعة طائرة "فلاي دبي" واحتمال ارتباطها بـ"نشاط أو غرض إرهابي"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات، وذلك بعدما قالت إسرائيل وركاب الأربعاء إن مساعد الطيار حاول إسقاطها.

من جهة أخرى، أفاد مصدر سعودي مطلع بأن المملكة العربية السعودية رفضت طلبات إسرائيلية لإرسال طائرات لنقل ركاب طائرة "فلاي دبي" الإماراتية التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب وحطّت اضطراريا في السعودية.

وذكر نتنياهو أن مساعد الطيار في رحلة "فلاي دبي" خضع "لتلقين عقائدي إسلامي متطرف".

وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالطيار الهندي سميت ماتشار ووصفه بأنه "بطل"، بعدما أُصيب على يد مساعده على متن رحلة "فلاي دبي"، وأنقذ بذلك جميع الركاب البالغ عددهم 174.

الجزائر

صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري على تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات، وهو تدبير دافع عنه الرئيس عبد المجيد تبون بعد حرائق فتاكة شهدتها البلاد الصيف الفائت.

باكستان

شن الجيش الباكستاني غارات جوية على أفغانستان أسفرت عن سقوط عدد من القتلى وطالت إحداها ولاية هلمند بجنوب البلاد، بحسب الحكومة الأفغانية وشهود عيان. وأكدت باكستان أنها شنت غارات جوية "مخططا لها ومدروسة" على أفغانستان المجاورة التي تتهمها إسلام آباد بإيواء مسلحين يستخدمون أراضيها لتدبير هجمات على باكستان.

إثيوبيا

وقع انفجار في مقر الجيش الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وأحد السكان الخميس.

إسبانيا

أعلن القصر الملكي الإسباني، أن الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا سيزوران مدينتي سبتة ومليلية يومي 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بعد أكثر من شهرين على أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها سبتة، أحد الجيبين الإسبانيين في شمال إفريقيا.

تركيا

أوقفت تركيا مشتبها به رئيسيا في الهجوم المزدوج الدامي الذي وقع عام 2013 قرب الحدود السورية، وأسفر عن مقتل 53 شخصا في خضم الحرب في سورية، وفق ما أفاد الإعلام التركي الرسمي.

أوكرانيا/ روسيا

قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، إن طائرتين مسيّرتين روسيتين أصابتا الخميس جسرا رئيسيا يربط بين شرق كييف وغربها، في ظل تصعيد ملحوظ للضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية.

وأصابت طائرة مسيّرة روسية حرم منشأة للأبحاث النووية في كييف، ما تسبب في اندلاع حريق من دون أن تلحق أضرار بالمفاعل التجريبي التابع للمنشأة؛ وفق ما أفادت الهيئة الرقابية الأوكرانية للسلامة النووية.

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية طرد دبلوماسيين مجريين ردا على إجراء مماثل اتخذته بودابست في أيلول/ سبتمبر، استهدف عشرة موظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية بتهمة ممارسة "أنشطة غير مقبولة".

أكد المعارض الروسي المقيم في المنفى غاري كاسباروف، بطل الشطرنج السابق، في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تلقى تحذيرا من أجهزة الأمن الليتوانية والأميركية يفيد بأن حياته وحياة زميله إيفان تيوتين "في خطر".

أسعار الديزل بأوروبا

سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود بأوروبا مستوى قياسيا جديدا، حيث بلغ متوسط السعر الأسبوعي 2,24 يورو للتر الواحد، بزيادة قدرها سنت واحد عن الرقم القياسي المسجل في الأسبوع السابق؛ وفق تجميع لبيانات وطنية نشرته المفوضية الأوروبية.

الولايات المتحدة

تحطمت مروحية مخصصة لعمليات الإجلاء الطبي قبالة ساحل لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين وفقدان خامس؛ بحسب ما أفادت السلطات المحلية وسائل إعلام أميركية.

الكوريتان الجنوبية والشمالية/ أميركا

دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ كوريا الشمالية للعودة إلى الحوار، وذلك غداة انفجار وقع أخيرا في المنطقة المنزوعة السلاح وأدى إلى إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين بجروح خطيرة.

وأعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، أن أي قرار لم يُتخذ بعد بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، وذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن وسيول ستبدآن العمل عليه.

اليابان

شدّدت اليابان الشروط المفروضة لاستحصال الأجانب على الإقامة الدائمة، في سياق النهج المتشدّد إزاء الهجرة الذي تنتهجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

بوليفيا

أوقفت الشرطة البوليفية المدعي العام روخير مارياكا، بعد يومين من إلغاء الولايات المتحدة تأشيرته بسبب اتهامات له بالضلوع في تهريب المخدرات؛ وفق ما أفاد مصدر حكومي.

البرازيل

أعلنت البرازيل، أن مسؤوليها عقدوا اجتماعا "بنّاء" مع الممثل التجاري للبيت الأبيض جيميسون غرير، عشية انتخابات تشهد منافسة محتدمة في البلاد التي تضررت جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية.