سيول تهدد بإجراءات إضافية إذا لم تعتذر أوكرانيا بشأن أسرى كوريين شماليين

حذّر رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ من اتخاذ "إجراءات إضافية" بحق أوكرانيا، إذا لم تقدم كييف اعتذارًا علنيًا بشأن إعلانها نقل جنديين كوريين شماليين أُسرا خلال القتال إلى جانب القوات الروسية.

الرئيس الكوري الجنوبي لي غاي ميونغ يلقي كلمة خلال مراسم يوم القوات المسلحة الـ78 في قاعدة عسكرية بمدينة غيريونغ، في 1 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

حذّر الرئيس الكوري الجنوبي، لي غاي ميونغ، اليوم الجمعة، من أن سيول ستتخذ "إجراءات إضافية" إذا رفضت أوكرانيا تقديم اعتذار علني بشأن ما وصفه بالكشف من جانب واحد عن نقل أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده نقلت جنديين كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية بعد أسرهِما خلال قتالهما إلى جانب القوات الروسية، مشيرًا إلى أن أَسرهما على قيد الحياة "لم يكن مهمة سهلة".

وأعرب لي، بعد ساعات من تصريحات زيلينسكي، عن استيائه من الإعلان، مؤكدًا أن الحفاظ على سرية هوية الأسيرين كان ضروريًا لحماية أقاربهما من تداعيات محتملة داخل كوريا الشمالية.

وكتب لي على منصة "إكس": "إذا استمرت أوكرانيا في رفض الاعتراف بالحقائق وتقديم اعتذار علني، فسنتخذ إجراءات إضافية"، متهمًا كييف بجعله يبدو "كاذبًا".

وأضاف: "إنها مسألة تتعلق بكرامة جمهورية كوريا وشعبها، ولا يمكن التغاضي عنها".

وأشار لي إلى تصريحات لوزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها لوسائل إعلام أوكرانية، الخميس، قال فيها إنه "لا يرغب في وصف الأمر بالحادث"، وإنما باعتباره "سوء تفاهم دبلوماسي".

وأضاف سيبيها: "كوريا الجنوبية دولة مهمة بالنسبة إلينا، وآمل بشدة أن نرى زخمًا وتعاونًا مستمرين ونتائج ملموسة، وهي أمور نحققها معهم بالفعل".