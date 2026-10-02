موجز أنباء العالم الجمعة

شهدت تداعيات حادثة طائرة "فلاي دبي" تصعيدا، مع اتهامات بـ"الإرهاب" وتهديدات أميركية لإيران، فيما ألغت "إل عال" رحلات لإعادة إسرائيليين من دبي. دوليا، تواصلت المعارك في اليمن، وتصاعدت توترات دبلوماسية وأمنية في عدة دول؛ في ما يلي موجز الجمعة:

اعتبر مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، أن حادثة طائرة "فلاي دبي" التي كانت متجهة إلى تل أبيب الأربعاء، هي "عمل إرهابي خطير"، مشيدا بشجاعة قائد الطائرة الذي تعرّض لاعتداء من مساعده.

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أعلنت شركة "إل عال" إلغاء الرحلات المقررة الجمعة لإعادة إسرائيليين من دبي، إثر تعليق شركة "فلاي دبي" رحلاتها من إسرائيل وإليها.

وتوعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بـ"ضربة قوية جدا" إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرّض له قائد الطائرة الإماراتية، مضيفا أنه يرجّح هذه الفرضية.

وأبلغ قائد الطائرة سميت ماتشار، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه تصرّف بدافع حماية ركاب الطائرة التي هبطت اضطراريا في مدينة تبوك السعودية.

أوروبا/ الديزل/ أميركا

رفض الاتحاد الأوروبي "رفضا باتا" أي حظر لصادرات الديزل الأميركية الذي لوّح به ترامب، ودعا إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة من أجل احتواء ارتفاع أسعار الوقود.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول مجموعة السبع إلى التنسيق بهدف خفض أسعار الوقود، في وقت يقترح الرئيس الأميركي على الأوروبيين السحب من احتياطاتهم الإستراتيجية من الديزل ويؤيد حظر تصدير بلاده لهذه المادة.

اليمن

تتواصل المعارك الطاحنة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن، في مناطق عدة من محافظة تعز، ما أوقع 80 قتيلا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وفق مصادر في الجانبين.

مصر/ إثيوبيا

أعلنت مصر عن دبلوماسي إثيوبي في القاهرة شخصا غير مرغوب فيه ومنحته مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد أن طردت أديس أبابا دبلوماسيا مصريا؛ بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية مرتبطة بالحكومة.

إلى ذلك، رجّح مصدر دبلوماسي في تصريح بأن هجوما بطائرات مسيّرة صغيرة كان سبب الانفجارات التي هزت مقر قيادة الجيش الإثيوبي وقاعدة عسكرية في أديس أبابا هذا الأسبوع.

السودان

طلب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المسجون حاليا، الإذن بالسفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج؛ وفق ما قال محاميه.

فرنسا

أُغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين وأوقفت الشرطة على إثرها نحو ألفي شخص؛ وفق مسؤولين.

تايوان/ أميركا

تسلمت تايوان أول طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-16 في" أميركيتي الصنع الجمعة، وذلك في إطار سعي الجزيرة لتعزيز قدراتها العسكرية بهدف ردع أي هجوم صيني محتمل.

كوريا الجنوبية/ أوكرانيا

حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، من أن سيول ستتخذ "إجراءات إضافية" إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار علنا عما وصفه بالكشف الأحادي الجانب عن إرسال كييف أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية.

الولايات المتحدة

أعلنت المحكمة العليا الأميركية أنها ستنظر في ما إذا كان بإمكان إدارة الرئيس ترامب حرمان المهاجرين المهددين بالترحيل من فرصة طلب الإفراج عنهم بكفالة، في أحدث تحد للحملة المتشددة ضد المهاجرين التي تتبناها إدارته.

مقدونيا

أعلنت سلطات مقدونيا الشمالية، أنها فككت شبكة دعاية موالية لروسيا يشتبه باستخدامها عشرات المواقع الإلكترونية لإثارة "الكراهية العرقية والقومية" ضد البلغار.

أوكرانيا/ روسيا

عُلّقت حركة المرور على جسر رئيسي في كييف تعرض لضربات روسية جديدة خلال الليل، فيما تم تقييد الحركة على عدد من الجسور الأخرى؛ وفق ما أفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية.

تركيا

ارتفعت حصيلة انهيار منجم في غرب تركيا إلى خمسة قتلى، بعد انتشال جثث ثلاثة عمال كانوا عالقين الجمعة، بحسب السلطات المحلية.

إندونيسيا

ظهرت جزيرتان جديدتان قرب بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا، في أعقاب ثورانه مرات عدة خلال الشهر الماضي؛ وفق ما أفاد مسؤول.