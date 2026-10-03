إيران: إعدام رجل واعتقالات بتهمة الارتباط بجهات أميركية وإسرائيلية

تفكيك شبكات واعتقالات في محافظة كرمان بتهمة الارتباط بجهات أميركية وإسرائيلية، بالتزامن مع إعلان القضاء الإيراني إعدام شخص آخر على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، السبت، تفكيك أربع شبكات واعتقال 31 شخصًا في مدينة سيرجان بمحافظة كرمان جنوبي البلاد، متهمة إياهم بالارتباط بجهات "أميركية - صهيونية" والتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن الوزارة أن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخباراتية وبلاغات من مواطنين، ضمن ما وصفته بالجهود الرامية إلى إحباط مخططات تستهدف الأمن والممتلكات العامة والخاصة.

وقالت الوزارة إن التحقيقات أظهرت أن أفراد المجموعات كانوا يعدّون لتنفيذ أعمال تخريبية باستخدام زجاجات حارقة وأدوات مخصصة لتعطيل أنظمة المراقبة الأمنية.

كما اتهمتهم بالمشاركة في أعمال تخريب خلال اضطرابات سابقة، شملت إحراق مكتب المحافظ والاعتداء على بنوك ومؤسسات حكومية وتدمير ممتلكات، بالإضافة إلى محاولة مهاجمة مقر للشرطة بهدف الاستيلاء على أسلحة.

إعدام على خلفية الاحتجاجات

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق سياوش جمشيدي خيرآبادي، على خلفية اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري.

وبحسب القضاء الإيراني، أُدين جمشيدي بتهم من بينها "الحرابة"، وهي تهمة تستخدم في القانون الإيراني في قضايا تتعلق بحمل السلاح أو استخدام العنف بما يُعد تهديدًا للأمن العام، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.