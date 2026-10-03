موجز أنباء العالم السبت

تستمر الكشوفات الصادرة عن الأطراف المعنيّة في قضيّة طائرة "فلاي دبي"، في حين استشهد 8 فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة بغارات عدائيّة إسرائيليّة منذ ليل أمس، والحوثيون يتّهمون السعودية بقصف العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها...

فلسطينيان غربي مدينة غزة وسط الركام الذي خلّفته غارة إسرائيلية أمس الجمعة، 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (Getty Images)

يتضمن موجز الأنباء اليوم، السبت، أبرز التطورات الدولية والإقليمية، من التحقيق في محاولة مهاجمة طيار على متن رحلة بين دبي وتل أبيب، إلى الغارات في اليمن والهجمات الإسرائيلية في غزة، والتوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا والكوريّتين، إلى جانب تطورات سياسية وأمنية وإنسانية في بريطانيا وإيران وفرنسا وإثيوبيا والأمم المتحدة والأرجنتين.

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أعلن النائب العام الإماراتي أنّ التحقيقات حول الهجوم على متن طائرة "فلاي دبي" كشفت أن مساعد القبطان خطط لتنفيذ "عملية إرهابية"؛ مستخدما "فأس الطوارئ" لمهاجمة الطيار في أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب الأربعاء، في حين أن دوافعه لهذا العمل لا تزال غير معروفة.

ولم تكشف التحقيقات الأولية للنيابة العامة الإماراتية التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات (وام) جنسية مساعد الطيار، لكنّ مصدرا سعوديا أكّد لوكالة "فرانس برس" أنّه عُماني الجنسية.

وأوردت عدة وسائل إعلام أن مساعد الطيار كان محظورا من الطيران في بلاده، للاشتباه بتبنّيه آراء متطرفة.

وفي وقت مبكر من اليوم السبت، حطت في تل أبيب أول طائرة تقل إسرائيليين عائدين إلى بلادهم من الإمارات بعد تعليق شركة "فلاي دبي" رحلاتها موقتا إلى إسرائيل، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لسلطة المطارات الإسرائيلية.

اليمن

أفاد مراسلون في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بسماع دوي انفجارات قوية أعقبها تصاعد دخان، في وقت أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن تعرّض العاصمة اليمنية لغارات نفذتها السعودية، الداعمة للحكومة المعترف بها دوليا.

فلسطين (قطاع غزة)

استُشهد خمسة فلسطينيين بينهم أربع نساء في غارة جوية نفذتها إسرائيل بُعيد منتصف ليل الجمعة - السبت على شقة في غرب مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني ومستشفى الشفاء، وارتفع عدد الشهداء اليوم إلى ثمانية بحسب مصادر من القطاع.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر إسرائيل يشهد "تأخيرا تلو آخر"، منددة بـ"نقص مزمن" في الإمدادات الطبية.

الحرب الروسية الأوكرانية

جددت روسيا دعوتها الدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، وحذّرت من أنّ قواتها ستواصل شنّ "ضربات انتقامية واسعة النطاق" على العاصمة الأوكرانية.

وكانت ضربات روسية طالت في وقت سابق جسرا مهما في العاصمة الأوكرانية هو جسر الشمال، بعد يومين على استهداف جسر الجنوب، على ما أعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو.

مصر

دعا قادة أفارقة خلال قمة للأعمال في مصر إلى تعبئة الموارد المالية في القارة، مؤكدين أن إفريقيا قادرة على "تحقيق نتائج أفضل بكثير" في تمويل نموها وتقليل اعتمادها على التمويل الخارجي.

التوتّر بين الكوريّتين

أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، وذلك بعد أيام من مطالبتها باعتذار على انفجار اتُهمت بتنفيذه أسفر عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين في المنطقة منزوعة السلاح.

وأعلنت كوريا الشمالية لاحقا أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى.

بريطانيا

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية الإفراج بكفالة عن شخص يحمل الجنسيتين: البريطانية والإيرانية، بعدما اعتُقل على خلفية مخطط يستهدف قاعدة "فيرفورد" الجوية التي تستخدمها القوات الأميركية.

وكان الرجل البالغ 25 عاما قد اعتُقل في وسط لندن الخميس الماضي "للاشتباه في التحضير لأعمال إرهابية"، في إطار تحقيق في الأحداث التي وقعت يوم الأحد قرب القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنجلترا.

إيران

أعلنت إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أُدين بتهم عدة، من بينها إطلاق النار على عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع العام.

لاتفيا

بدأ اللاتفيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تطغى عليها المخاوف من روسيا المجاورة وتكاليف المعيشة، لكن لا يُتوقع أن تؤدي نتائجها إلى إخراج البلاد عن مسارها المؤيد لأوروبا وأوكرانيا.

إثيوبيا

أخلى متمردو تيغراي عاصمة الإقليم الواقع في شمالي إثيوبيا، بحسب ما أفاد صحافي محلي وسكان، وذلك مع تقدّم قوات السلطات الاتحادية نحو ميكيلي.

فرنسا

اعتقلت السلطات الفرنسية أكثر من 1700 شخص أمس الجمعة، في إطار الحركة الاحتجاجية الطلّابية التي تخلّلها إغلاق مدارس ثانوية وأعمال عنف في الأيام الأخيرة، في وقت دعا المنظمون إلى مواصلة التعبئة الثلاثاء في غياب "إجراءات ملموسة".

الأمم المتحدة

أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 5,8 ملايين طفل لاجئ لم يلتحقوا بالمدارس في عام 2025، محذرة من أن خفض التمويل يهدد بمفاقمة الوضع.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 44% من أصل 13,1 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم كانوا خارج المدارس في العام الماضي.

الأرجنتين

أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، أمس الجمعة أن البلاد ستمنح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون فيها بما لا يقل عن 350 ألف دولار.