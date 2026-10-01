واشنطن تفرض عقوبات على 3 أشخاص ومنظمتين خيريتين بفرنسا بدعوى تمويل حماس

تشمل العقوبات الأميركية 3 أشخاص ومنظمتين خيريتين مقرهما فرنسا، وذلك بدعوى أنهم "جزء من شبكة جمعت أكثر من مليوني دولار لصالح حركة حماس".

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على ثلاثة أشخاص ومنظمتين خيريتين مقرهما فرنسا، ادعت أنهم "جزء من شبكة جمعت أكثر من مليوني دولار لصالح حركة حماس".

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وزعمت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن "هذه التصنيفات تكشف عن هيكلية تمويل متطورة وممتدة لسنوات، قامت بتحويل أكثر من مليوني دولار إلى حركة حماس عبر واجهات خيرية مضللة وقنوات للعملات المشفرة، مما يبرهن قدرة الحركة المستمرة على تكييف آليات جمع الأموال لديه لتجنب الرصد".

وتضم قائمة المشمولين بالعقوبات سليم عبد الله سليم الزق بادعاء أنه عضو في حماس ويتولى الإشراف على الشبكة المالية ويعمل مع المكتب الإعلامي للحركة.

كما تشمل العقوبات فوزي بريكة (35 عاما) وآمال وليد (39 عاما)، المرتبطين بجمعيتين خيريتين مقرهما فرنسا هما "أسوسياسيون بركة" و"أنسامبل سي ميو"، وقد أُدرجت الجمعيتان أيضا ضمن إجراءات الجمعة.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، أن "فوزي بريكة وآمال وليد ينشطان انطلاقا من فرنسا، حيث يديران مؤسستين خيريتين" يُزعم أنهما "مخصصتان لجمع الأموال لأغراض إنسانية تهدف إلى مساعدة المدنيين في غزة".

وأوضح الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أن فوزي بريكة يقيم في جيروند (جنوب غرب فرنسا)، حيث أُسس جمعيته في عام 2023.

أما آمال وليد فأنشأت جمعية "أنسامبل سي ميو" في منطقة لوار (وسط شرق فرنسا) عام 2024.

وأضافت وزارة الخزانة، أن الشبكة جمعت أكثر من مليوني دولار بين عامي 2020 و2026، منها 1,5 مليون دولار جُمعت بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي أوقف بريكة ووليد وفرنسيا آخر من عائلة بريكة أيضا. ولم تُشر لا إلى تاريخ التوقيف ولا إلى إمكان اللجوء إلى أي ملاحقات قضائية.