الرحلات الإيرانية تعود إلى مطار النجف بعد استثناء أميركي

عادت شركات الطيران الإيرانية إلى تسيير رحلاتها إلى مطار النجف العراقي، الأحد، بعد حصول بغداد على استثناء أميركي من العقوبات، ووصول أولى الرحلات إلى المطار، مع السماح بتسيير 40 رحلة يوميا من النجف وإليه.

مسافرون عبر الطيران الإيراني عند نزولهم في مطار النجف بالعراق، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (Getty Images)

استأنفت شركات طيران إيرانية رحلاتها إلى مطار النجف في جنوبي العراق الأحد، وذلك بعدما منحت واشنطن بغداد استثناء من العقوبات يتيح تسيير رحلات جوية إيرانية إلى المدينة.

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وقال معاون مدير مطار النجف، حسين المهنّا، لوكالة "فرانس برس": "تمّ استئناف رحلاتنا بين العراق والجمهورية الإسلامية عبر مطار النجف".

ووصلت رحلة أولى لشركة كاسبين (Caspian Airlines) الإيرانية إلى مطار النجف قرابة الساعة 17,15 (14,15 ت غ)، وفق ما شاهد مصوّر وكالة "فرانس برس" في المكان.

وأعلن العراق الجمعة أنه حصل من الولايات المتحدة على استثناء من العقوبات، يتيح لشركات طيران إيرانية تسيير 40 رحلة يوميا من مطار النجف وإليه.

وكانت كل المطارات العراقية بدأت الأسبوع الماضي التزام العقوبات التي فرضتها واشنطن على كامل قطاع الطيران الإيراني، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في مطار النجف الذي يُعدّ بوابة رئيسة لزوار العتبات المقدسة لدى الشيعة.

وتتولّى شركات الطيران الإيرانية الدور الأساسي في نقل الزوار من إيران، أو العراقيين الراغبين في السفر إليها، سواء كان ذلك للزيارات الدينية أو لغايات طبية أو لمتابعة التحصيل العلمي.

وأكّدت مصادر رسمية عراقية، الثلاثاء، أن واشنطن منحت الخطوط الخطوط الجوية العراقية إعفاء لتسيير رحلات من مطار النجف إلى إيران بالاتجاهين، على أن تخصص حصرا لنقل الزوار الإيرانيين الى العتبات المقدسة.

وكانت واشنطن أمهلت الشركات الأجنبية التي تقدم المساعدة لقطاع الطيران الإيراني مهلة حتى 23 أيلول/ سبتمبر للامتثال للحظر، كالتوقف عن تزويد الطائرات الإيرانية بوقود الكيروسين.

ويضع عدم امتثال الشركات في خطر إدراجها بدورها على القائمة السوداء، وبالتالي عزلها عن النظام المالي بالدولار.

وأرغم تعليق الرحلات الجوية الراغبين بزيارة العراق من إيران أو العكس البحث عن بدائل من خلال رحلات برية طويلة، في ظل تعليق شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إيران منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في شباط/ فبراير.