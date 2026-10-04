حزب الخضر البريطاني يصوت مع اعتماد سياسة تساوي بين الصهيونية والعنصرية

أقرّ حزب الخضر في إنجلترا وويلز، الأحد، سياسة تساوي بين الصهيونية والعنصرية وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة بحقوق متساوية للجميع بدلا من إسرائيل، وذلك خلال مؤتمره السنوي في برايتون، ما يعدّ سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية البريطانية.

اعتمد حزب الخضر في إنجلترا وويلز، الأحد، رسميا سياسة تتخذ الصهيونية مساوية للعنصرية، وتدعو إلى دولة فلسطينية واحدة تضمن حقوقا متساوية للجميع بدلا من دولة إسرائيل، في قرار اعتمده الحزب خلال مؤتمره السنوي في مدينة برايتون، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

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وأوردت "ذا غارديان" أن المقترح "لقي تأييد 1022 عضوا مقابل معارضة 813"، وأضافت أنه من المتوقع أن "يواجه القرار طعنا قانونيا من بعض أعضاء الحزب".

وينص المقترح، الذي أصبح الآن سياسة رسمية للحزب، على التعامل مع الصهيونية "مثل أي شكل آخر من أشكال العنصرية"، ويدعو إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة بدلا من إسرائيل "مع منح حقوق متساوية للجميع".

وبحسب الصحيفة، فإن المقترح يستند إلى اعتبار الصهيونية عنصرية بالضرورة، بحجة أنها "تمنح امتيازات لمجموعة عرقية واحدة على حساب إخضاع الآخرين".

ويؤكد في الوقت نفسه أن المقصود هو "الأيديولوجية والممارسة السياسية للصهيونية وفق التعريف الوارد فيه، وليس الخلفية الدينية أو العرقية لمن يعرّفون أنفسهم بأنهم صهاينة"، مشيرا إلى أنه "ليس كل اليهود صهاينة، وليس كل الصهاينة يهودا".

جانب من الحضور في مؤتمر حزب الخضر البريطاني (عرب 48)

ونقلت الصحيفة عن حزب الخضر أنه "بحسب نص السياسة المعتمدة، ستُعامل الصهيونية، وفق التعريف الوارد في المقترح، مثل أي شكل آخر من أشكال العنصرية، على أن تتولى مجموعة العمل المعنية بسياسة مكافحة العنصرية تنفيذ القرار وفق الإجراءات والممارسات المعتادة".

وكان المقترح الرئيس، الذي حمل عنوان "الصهيونية هي العنصرية"، قد حظي بدعم مجموعة "خضر من أجل فلسطين"، وفق "ذا غارديان".

وبحسب الصحيفة، فقد أظهر استطلاع أجرته مجموعة "الخضر اليهود" انقسام أعضائها بشأن ما إذا كان ينبغي معارضة المقترح، في حين قال 81% منهم إنهم لا يعرّفون أنفسهم بأنهم صهاينة.

وأضافت أنه "عندما سُئل زعيم حزب الخضر في إنجلترا وويلز، زاك بولانسكي، يوم السبت عما إذا كان يعتبر الصهيونية عنصرية، قال لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن المقترح يعرّفها بأنها ’تهجير وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني’، مضيفا أنه يعتقد أن ذلك ’يمثل بوضوح عنصرية’".

مؤتمر حزب الخضر البريطاني (عرب 48)

وفي بيان صدر عقب التصويت، قال حزب الخضر إن "مناهضة العنصرية تمثل جزءا أساسيا من هويته السياسية، وإنه عارض باستمرار الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية والسورية، ودعا إلى وقف مبيعات الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، كما تحدث عن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف الحزب أن "هذه المواقف تظل محورية في نهجه، إلى جانب التزامه بالمساواة والعدالة وحقوق الإنسان للجميع ومناهضة جميع أشكال العنصرية".