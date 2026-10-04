غموض يلف مصير طائرة إسعاف اختفت فوق الأطلسي: العثور على منطقة حطام قبالة ماساتشوستس

تتواصل عمليات البحث قبالة سواحل ماساتشوستس، بعد العثور على منطقة حطام يُعتقد أنها لطائرة إسعاف طبي اختفت فوق المحيط الأطلسي، وعلى متنها ستة أشخاص، خلال رحلة من برمودا إلى بوسطن.

في حادثة تثير القلق وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مصير ستة أشخاص، عثر خفر السواحل الأميركي على ما وصفه بـ"منطقة حطام" قبالة سواحل ولاية ماساتشوستس، يُعتقد أنها لطائرة إسعاف طبي اختفت فوق المحيط الأطلسي أثناء رحلتها من برمودا إلى بوسطن.

وكانت الطائرة، وهي من طراز "غولف ستريم جي 100"، تقل أربعة مواطنين كنديين ومواطنين من برمودا، قبل أن ينقطع الاتصال بها في الساعات الأولى من صباح السبت، وفق ما أفادت به إدارة الطيران الفدرالية وخفر السواحل الأميركي.

ويأتي العثور على الحطام فيما تتواصل عمليات البحث في المياه قبالة نانتوكيت، وسط غموض بشأن مصير الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة. وأكد خفر السواحل أن ذوي الركاب أُبلغوا بالحادث، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها في المنطقة.

وقال خفر السواحل إن إحدى سفنه ستواصل عمليات البحث طوال الليل وحتى يوم الأحد، في محاولة لتحديد موقع الطائرة والعثور على الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ولم يعلن حتى الآن عن العثور على ناجين، كما لم تتضح ملابسات فقدان الطائرة أو الأسباب التي أدت إلى انقطاع الاتصال بها، بينما تستمر عمليات البحث والتحقيق في الحادث.