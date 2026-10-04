موجز أنباء العالم الأحد

أطلق العليمي عملية عسكرية باليمن عقب قطع الحوثيين طريق تعز-عدن وسيطرتهم على باب المندب، بالتزامن مع توترات هرمز والحرب الإيرانية. وتناول الموجز تصعيدا بأوكرانيا، وانتخابات البوسنة ولاتفيا والبرازيل، واستهداف مساعدات بالسودان، وتطورات بباكستان وواشنطن.

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الأحد، إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في أرجاء البلاد.

وأتى ذلك بعد ساعات من سيطرة الحوثيين على طريق إمداد يربط بين مدينة تعز في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة المدعومة من الرياض، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان.

وعلى خلفية الحرب على إيران، عاد التصعيد إلى اليمن في تموز/ يوليو الماضي بعد أعوام من الهدوء بموجب هدنة أبرمها الطرفان في 2022.

ويقوم الحوثيون بإطلاق صواريخ ومسيّرات على أراضي السعودية، وأعلنوا فرض حصار على موانئها المطلة على البحر الأحمر. كما شنّوا هجوما ميدانيا واسعا أتاح لهم السيطرة على الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب.

ويتهم الحوثيون السعودية بشنّ غارات جوية على مناطق سيطرتهم في اليمن، وأبرزها العاصمة صنعاء.

إيران ومضيق هرمز

بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب على إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن، وذلك في وقت وصلت المحادثات الرامية إلى وقف الأعمال الحربية إلى طريق مسدود.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، بأن ناقلة أُصيبت بـ"مقذوف مجهول" في مضيق هرمز.

ودانت إيران استخدام ما وصفته بـ"العنف المفرط" ضدّ الحركة الاحتجاجية لطلاب المدارس الثانوية في فرنسا، في ظلّ توتر العلاقات بين البلدين.

الخرطوم

قُتل شخص في هجوم جوي استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان بالسودان، السبت، بحسب ما أعلنت المنظمة في بيان، الأحد، فيما تستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

القاهرة

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القادة الأفارقة، الأحد، إلى الحوار بدلا من المواجهة بشأن القضايا العابرة للحدود، مع تصاعد التوترات في القارة على وقع تجدد النزاع في إثيوبيا التي اتهمت دولا مجاورة بالتدخل في شؤونها.

إسلام أباد

فشلت مفاوضات اللحظة الأخيرة بين الحكومة الباكستانية وممثلي حزب "حركة الإنصاف"، الأحد، في منع مسيرة يعتزم أنصار رئيس الحكومة السابق المسجون عمران خان تنظيمها في إسلام أباد، للضغط من أجل الإفراج عنه.

كييف وموسكو

وصل المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الأحد، إلى كييف لتأكيد الدعم الأوروبي لأوكرانيا، فيما تصعد روسيا ضرباتها على العاصمة حيث استهدفت مجددا جسرا.

وأعلنت موسكو أنها ستكثّف ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية، ردا على تصريحات للرئيس فولوديمير زيلينسكي، توعّد فيها بزيادة هجمات كييف على مصافي النفط الروسية.

مدريد

قُتل شخصان وفُقد آخر قرب برشلونة جرّاء أمطار غزيرة ضربت شمال شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات الأحد، محذرة من انتقال الأحوال الجوية القاسية شمالا نحو مقاطعة جيرونا المجاورة.

لاتفيا

أكدت لاتفيا موقعها في الغرب مع فوز حزب رئيس الحكومة، أندريس كولبيرغس، المؤيد للاتحاد الأوروبي والمساند لأوكرانيا بفارق كبير في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت.

ساراييفو

يتوجّه البوسنيون، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الوطنية، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والانقسامات العميقة بين الجماعات المكوّنة لهذا البلد، فيما لا يلوح في الأفق أي حل لمواجهة تراجع القدرة الشرائية.

الفليبين

اتهمت الفليبين، الأحد، الجيش وقوات خفر السواحل الصينية بمضايقة طائرات وقوارب حكومية فيلبينية في منطقتين متنازع عليهما في بحر الصين الجنوبي.

وعلى صعيد آخر، ألقت السلطات الفيليبينية القبض على أكثر من 200 عامل أجنبي "معظمهم صينيون"، في أوسع حملة أمنية هذا العام تستهدف مشغلي ألعاب المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت في البلاد، وفق ما أفاد مكتب الهجرة.

نيودلهي

أطلقت الشرطة الهندية، الأحد، تحقيقا في اتهامات تحرش جنسي ضد عدد من الضباط أثناء احتجاجات في العاصمة ضد لجنة الانتخابات في البلاد.

سيول

أفادت وسائل إعلام رسمية، الأحد، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف برفقة ابنته على إطلاق صاروخ بالستي يُزعم أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي.

واشنطن

عيّن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية، جاي كلايتون، على رأس فريق عمل جديد معني بالذكاء الاصطناعي كلفه البيت الأبيض تقييم مخاطر هذا القطاع التكنولوجي وفرصه، مع منع فرض تنظيمات مفرطة تقيّد الابتكار.

واشنطن

أعلن خفر السواحل الأميركيون، السبت، العثور على حطام طائرة إسعاف جوي فُقدت أثناء رحلة من برمودا إلى بوسطن، فيما لا يزال الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها في عداد المفقودين.

برازيليا

بدأ البرازيليون التصويت، الأحد، للاختيار بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، في اقتراع يُتوقع أن يشهد منافسة متقاربة ويتابعه دونالد ترامب "عن كثب شديد"، لأنه سيحسم ما إذا كانت أكبر دول أميركا اللاتينية ستنضم إلى موجة التحوّل نحو اليمين في المنطقة، والتي يدعمها الرئيس الأميركي.