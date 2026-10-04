واشنطن تطرد عضوين من الوفد الإيراني إلى الأمم المتحدة

طردت واشنطن عضوين من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بعدما علمت بأنهما لا يزالان في البلاد، عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أن الولايات المتحدة "طردت" عضوين من الوفد الإيراني الذي شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بعد تجاهلهما أمرا بمغادرة البلاد.

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وقال مسؤول أميركي، إن "عضوين إضافيين من الوفد الإيراني تبين أنهما لا يزالان موجودين في نيويورك بعد فترة طويلة من انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الآن تم طردهما من الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو "جاد في ما يقول".

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الخارجية كانت قد طلبت من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووفده مغادرة البلاد الإثنين، ولجأت إلى طرد العضوين المذكورين بعد أن علمت من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بأنهما لا يزالان في البلاد الجمعة.

ووفقا لموقع "أكسيوس"، فإن أحد عضوي الوفد غادر ليل الجمعة - السبت، بينما غادر الثاني صباح السبت.

وكان مسؤولون أميركيون وإيرانيون قد التقوا في نيويورك الأسبوع الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد رفض مقترحا من طهران لإعادة فتح مضيق هرمز في سبعة أيام، لكنه صرح لوسائل إعلام أميركية بأنه يتوقع استئناف المحادثات خلال الأيام المقبلة.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأنه لا توجد محادثات مباشرة أخرى مقررة بين طهران وواشنطن.