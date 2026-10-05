إيران: إعدام شخصين أدينا بقتل عناصر شرطة في احتجاجات يناير

أعدمت السلطات الإيرانية، رجلين بعد إدانتهما بالضلوع في مقتل 4 عناصر شرطة خلال احتجاجات كانون الثاني/ يناير الجاري، وأفيد بأن الرجلين حكم عليهما بالإعدام "لانتمائهما إلى جماعة مسلحة وتقويض الأمن القومي".

من الاحتجاجات في طهران، كانون الثاني/ يناير 2026 (Gettyimages)

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين مدانين بالضلوع في مقتل أربعة من أفراد الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للسلطات في مطلع السنة الجارية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واتهم القضاء الرجلين بقتل العناصر في مدينة أصفهان خلال الاحتجاجات التي بدأت في طهران أواخر كانون الأول/ ديسمبر على خلفية غلاء المعيشة، وتحوّلت إلى حراك واسع النطاق مناهض للحكم، بلغ ذروته في الثامن والتاسع من كانون الثاني/ يناير.

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أنه "جرى إعدام علي رضا سباهي وعلي رضا رئسي شنقا هذا الصباح بعدما صادقت المحكمة العليا على الحكم"، من دون تحديد تواريخ اعتقالهما أو محاكمتهما.

وأضاف الموقع، أن الرجلين حكم عليهما بالإعدام "لانتمائهما إلى جماعة مسلّحة وتقويض الأمن القومي".

وأكدت السلطات مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص خلال الاحتجاجات التي تخللتها أعمال شغب عزتها الى "عمليات إرهابية" دبّرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن منظمات مقرّها في الخارج، أوردت حصيلة أعلى للضحايا، واتهمت السلطات بتنفيذ حملة قمع شديدة بحق المحتجين.

وكانت طهران قد أعلنت، السبت، إعدام رجل مدان بتهم عدة من بينها إطلاق النار على عناصر شرطة خلال الاحتجاجات.

وتصاعدت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في شباط/ فبراير.

وفي 2025، نفذت الجمهورية الإسلامية حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 1639 شخصا، في حصيلة هي الأعلى خلال عام واحد منذ 1989، وفقا لمنظمتي "إيران هيومن رايتس" و"معا ضد عقوبة الإعدام".

وتقول منظمة العفو الدولية، إن إيران تنفذ عددا من الإعدامات يفوق أي دولة أخرى باستثناء الصين.