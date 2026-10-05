الانتخابات النصفية: استطلاعات سلبية تضع ترامب والجمهوريين أمام تحديات كبيرة

يواجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والجمهوريون مؤشرات انتخابية سلبية قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر، وسط تقدم للديمقراطيين في استطلاعات وطنية وتراجع شعبية ترامب.

ترامب في حملة انتخابية قبيل انتخابات التجديد النصفي، 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (Getty Images)

قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، يواجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استطلاعات للرأي غير مؤاتية، تنذر بخسارة حلفائه الجمهوريين في الكونغرس، ما قد يعرقل أجندته السياسية ويعيد رسم خريطة السلطة في واشنطن للسنتين المتبقيتين له في البيت الأبيض.

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وستكون انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر بمثابة حكم على رئاسة تعتبر من الأكثر تقلبا في تاريخ الولايات المتحدة، ويُقبل عليها ترامب بمستوى شعبية هو الأدنى تاريخيا لرئيس بحلول هذه المرحلة.

ويعقد الديمقراطيون آمالا كبيرة على استعادة السيطرة على مجلس النواب، وربما على مجلس الشيوخ أو كليهما.

وفي حال تحقق ذلك، سيصبحون قادرين على عرقلة مشاريع القوانين المدعومة من دونالد ترامب، وفتح تحقيقات برلمانية ضده وضد ومقربين منه يتهمونهم بالفساد.

وقد تعهد زعيم النواب الديمقراطيين، حكيم جيفريز، بـ"محاسبة المحتالين".

وبالتالي، فإن الهزيمة في انتخابات التجديد النصفي من شأنها أن تكبح بشدة طموحات دونالد ترامب خلال العامين الأخيرين من ولايته.

وفي الوقت الراهن، تشير جميع استطلاعات الرأي تقريبا إلى هذا الاتجاه.

فقد أظهر استطلاع حديث أجرته جامعة "إيمرسون" تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين بفارق 11 نقطة على المستوى الوطني.

ويرى المدير التنفيذي لاستطلاعات الرأي في جامعة "إيمرسون"، سبنسر كيمبال، أنه على الرغم من أن هذا النوع من الاستطلاعات العامة "لا يعكس التفاصيل الدقيقة لكل انتخابات على حدة، إلا أنه يُعد مؤشرا مهما".

ويشير كيمبال إلى أن "الناخبين من أصول أميركية لاتينية، الذين اتجهوا نحو ترامب في عام 2024، يفضل 64% منهم اليوم مرشحا ديمقراطيا، مقابل 31% يفضلون مرشحا جمهوريا".

شعبية في أدنى مستوياتها

كما تشهد شعبية دونالد ترامب الشخصية تراجعا إلى أدنى مستوياتها.

وفي هذا السياق، يوضح أستاذ التاريخ السياسي في جامعة برينستون، جوليان زيليزر، أن "حزب المعارضة يكون عادة في وضع جيد" قبل انتخابات التجديد النصفي. ويضيف "إلى ذلك، يواجه الرئيس حاليا أرقاما سلبية للغاية وغير مسبوقة تاريخيا" على صعيد التأييد الشعبي.

فقد كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن نسبة الآراء المؤيدة لدونالد ترامب قد انخفضت إلى 37%. وتشير الصحيفة الصادرة في نيويورك إلى أن هذا هو "المستوى الأدنى لأي رئيس قبيل انتخابات منتصف الولاية" طوال تاريخ استطلاعات الرأي الذي بدأتها قبل 36 عاما.

ويأخذ الأميركيون عليه خصوصا إخفاقه في خفض تكاليف المعيشة، رغم أن ذلك كان وعده الانتخابي الرئيس للمواطنين الأميركيين.

وخاض ترامب حملته الانتخابية متعهدا بعدم إقحام الولايات المتحدة في تدخلات عسكرية جديدة في الخارج، إلا أنه شنّ لاحقا، إلى جانب إسرائيل، حربا ضد إيران يعجز حاليا عن الخروج منها.

ورغم التراجع الحاد في شعبيته، يبذل ترامب قصارى جهده لتحويل الاقتراع إلى استفتاء حول شخصه، إذ قال أمام أنصاره في دالاس منتصف أيلول/ سبتمبر "عليكم أن تتصرفوا وكأنني أنا المرشح".

كما وعد بالقيام بجولة واسعة في أنحاء البلاد للترويج لمرشحي الحزب الجمهوري، وحشد الدعم لهم.

اكتساح غير مضمون

مع ذلك، بدأ عدد متزايد من الجمهوريين ينأون بأنفسهم حاليا عن ترامب، مطالبين بإنهاء الحرب مع إيران وبذل المزيد من الجهود لخفض تكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، صرحت النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا، ماريا إلفيرا سالازار، في مقطع فيديو لحملتها الانتخابية "سيدي الرئيس، لقد تجاوزت بعض تدابيرك المتعلقة بضبط الهجرة الحدود المعقولة".

ومن تداعيات كل ذلك، بدأت المعارضة تحلم بالفوز بمقعد في مجلس الشيوخ في كل من: تكساس وأيوا وأوهايو وحتى ألاسكا، وهي ولايات فاز فيها دونالد ترامب بأغلبية مريحة في الانتخابات الرئاسية.

ورغم المؤشرات المقلقة التي تواجه المعسكر اليميني حاليا، فإن تحقيق الديمقراطيين لاكتساح انتخابي غير مضمون البتة، إذ يتمتع الجمهوريون بأفضلية مالية كبيرة تتيح لهم إغراق شاشات التلفزيون بالإعلانات الداعمة لهم خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية.

كما أن عملية إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية التي بدأت منذ أكثر من عام في العديد من الولايات الجمهورية، قلصت أيضا عدد مقاعد مجلس النواب التي يمكن للديمقراطيين المنافسة عليها واقعيا.

ويبقى الأمر الوحيد المؤكد هو أنه بعد انتخابات التجديد النصفي هذه، سيبدأ دونالد ترامب في استشراف نهاية مسيرته السياسية، إذ لن يكون بوسعه الترشح مجددا في عام 2028.

وعندها، سينطلق سباق محموم، سواء في صفوف الديمقراطيين أو الجمهوريين، للبحث عن خليفة له.