موجز أنباء العالم الإثنين

أطلقت القوات اليمنية بدعم جوي سعودي هجوما إستراتيجيا لاستعادة صنعاء، بينما لوّح الحوثيون باستهداف الأجواء السعودية. وتزامن ذلك مع أحداث بارزة عالمياً؛ كمنح نوبل الطب لمكتشفي البصريات الوراثية، وتصدُّر فلافيو بولسونارو جولة الرئاسيات الأولى بالبرازيل.

مقاتلون حوثيون ضد القوات المدعومة من السعودية، 9 أيلول 2026، في تعز، اليمن (Getty Images)

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الإثنين، مشاركته في الهجوم ضدّ الحوثيين الذي أطلقته الحكومة اليمنية، الأحد، عبر ضربات جوية، فيما تواصل القوات اليمنية الحكومية عملياتها الهادفة إلى استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون أخيرا.

كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء "تنفيذ عملية هجوم إستراتيجي على صنعاء" التي يسيطر عليها الحوثيون، من دون أي توضيح آخر بشأن وسائل الهجوم أو تفاصيله.

وجاء الإعلان على لسان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، ماجد عبد الله النزيلي.

وتحدّث الإعلام الحوثي عن "عدوان سعودي على صنعاء".

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بمقتل طالبة وإصابة اثنتين أُخريين بجروح في غارتين سعوديتين في محافظة صنعاء.

من جهة أخرى، أنذرت هيئة تابعة للقوات الحوثية عبر الإعلام الحوثي، شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية بأن هذه الأجواء "غير آمنة"، موضحة أن التحذير يأتي "حرصا "على أمن وسلامة الطيران المدني وحياة الناس"، وفق ما جاء في بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

وقال البيان إن "أجواء السعودية ستكون مسرحا لعمليات قواتنا المسلحة والجمهورية اليمنية تخلي مسؤوليتها بعد هذا الإعلان".

وغداة تقدّم الحوثيين ميدانيا وتشديد حصارهم على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد، أفاد مصدر في قطاع الطاقة في السعودية، بتوقّف خط أنابيب شرق غرب، بعد تعرضه لهجوم الأحد.

"أرامكو" السعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، خلال منتدى "إنرجي إنتليجنس" في لندن إن مخزونات النفط العالمية "منخفضة بشكل مقلق" بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أيام من اتفاق دول مجموعة السبع على ضخ كميات إضافية من احتياطاتها في الأسواق لكبح الأسعار وخفض المخاوف بشأن الإمدادات.

سنغافورة

تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران، مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي، رغم الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، وفق بيانات صادرة عن شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية.

إيران

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن الحرس الثوري الإيراني هدّد باستهداف ناقلة في مضيق هرمز، وأمرها بالعودة أدراجها فامتثلت للأمر، في ظل هجمات تشنها إيران في الممر المائي الإستراتيجي للحفاظ على سيطرتها عليه.

طهران

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق مدانيْن بالضلوع في مقتل أربعة من أفراد الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للسلطات في مطلع العام الجاري.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني، أكّد رئيس "المركز الوطني للفضاء السيبراني" الحكومي، المسؤول بالإشراف على الإنترنت، محمد أمين أقاميري، أن "إيران تمكنت للمرة الأولى من تعطيل أجهزة +ستارلينك+" التي استخدمها البعض بعد قطع الانترنت عن البلاد، خلال اضطرابات كانون الثاني/ يناير.

جائزة نوبل

مُنحت جائزة نوبل في الطب إلى الأميركي كارل دايسروث، والألمانيين بيتر هيغيمان، ويورغ ناغل، تقديرا لأبحاثهم في مجال البصريات الوراثية، وفق ما أعلنت لجنة نوبل في ستوكهولم في اليوم الأول من موسم هذه الجوائز العريقة لعام 2026.

أديس أبابا

أسفرت ضربة نفّذتها طائرة مسيّرة على مخيّم للنازحين في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب ما أفاد مصدر في منظمة إغاثية.

نتنياهو والتهديدات بشأن غزة

تعهّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بألّا تحكم حركة حماس قطاع غزة، وذلك خلال مشاركته في مراسم لإحياء الذكرى الثالثة لهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

شهيد في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا وأصابت آخرَين، الإثنين، بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

باريس

دعا نحو 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق في مقال رأي، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى "التحرك" إزاء مشروع استيطاني إسرائيلي واسع النطاق يثير انتقادات في الضفة الغربية المحتلة.

باريس

توقفت الدراسة في مئات المدارس الثانوية في فرنسا على وقع الحراك الطلابي الذي يجتاح البلاد احتجاجا على ظروف التعليم.

زمع ذلك، أعلنت وزارة التربية، الإثنين، أن عدد المدارس التي شهدت احتجاجات أو توقفا عن الدروس انخفض إلى 413، الإثنين، مقارنة بـ564 يوم الجمعة الماضي.

بوخارست

قتل شخصان إثر غرق سفينة اشتعلت فها النيران في البحر الأسود، فيما تم إنقاذ 11 شخصا من أفراد طاقمها، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الرومانية، من دون ذكر سبب الحريق.

وتشهد دول أوروبا الشرقية نشاطا متزايدا للطائرات المسيرة في أجوائها، في وقت تكثف روسيا وأوكرانيا هجماتهما المتبادلة باستخدام هذه المسيرات.

واتهم الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، روسيا بإطلاق المسيرات.

لوس أنجليس

قال مسؤولون أميركيون وتايوانيون إن السلطات الأميركية أوقفت، الأحد، امرأة متهمة بالتجسس لصالح الصين، بعدما راقبت نجل الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته وأسرته، داخل الولايات المتحدة.

طوكيو

عدّت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الصين "جارا مهما" متعهدة بإقامة علاقة مستقرة بين الدولتين الخصمتين، في كلمة في السياسة الخارجية ألقتها في البرلمان.

واشنطن

يتوجه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الإثنين، إلى آيسلندا لمواصلة تعزيز حضور الولايات المتحدة ومصالحها في القطب الشمالي، بعد أسبوعين من إبرام واشنطن اتفاقا أمنيا بشأن غرينلاند.

كوبنهاغن

اخترق قراصنة السجل الوطني في الدنمارك، وتمكنوا من الوصول إلى بيانات شخصية لملايين الأشخاص، وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الرقمية.

فيجي

حثّت فيجي الدول المتقدمة على دعم انتقال عادل نحو الطاقة المتجددة، ومساندة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي من خلال توفير التمويل اللازم، وذلك بالتزامن مع انطلاق الاجتماع التحضيري لمؤتمر المناخ للأمم المتحدة في مدينة نادي في فيجي.

برازيليا

تصدر السناتور اليميني، فلافيو بولسونارو، الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية، الأحد، متجاوزا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما انتقلت إلى جولة إعادة مقررة بعد ثلاثة أسابيع، بعد فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز.