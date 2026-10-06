ترامب منفتح على المحادثات وبزشكيان يشكك في جدوى التفاوض

تتجه العلاقة بين واشنطن وطهران إلى مزيد من التعقيد، مع تباعد المواقف بشأن فرص استئناف الحوار واستمرار الضغوط الأميركية بالتوازي مع التوتر الأمني في المنطقة.

في اليوم الـ111 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 220 يوما على اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات على أكثر من جبهة، في وقت أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انفتاحا على إجراء محادثات مباشرة مع إيران، بالتزامن مع استمرار الحرب في المنطقة وتعثر المساعي الدبلوماسية.

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وجاء موقف ترامب في ظل تصاعد السجال بشأن حادثة طائرة "فلاي دبي"، إذ قال، ردا على سؤال حول مسؤولية طهران عن الحادث، إنه يعتقد شخصيا أن إيران مسؤولة عنه. في المقابل، أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أن واشنطن لم تر حتى الآن أي دليل قاطع يثبت وجود صلة لإيران بالحادث.

وفي طهران، استبعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان جدوى استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في الظروف الحالية، معتبراً أن التفاوض بات "لا طائل منه".

وقال، خلال استقباله وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، إن إيران تعرضت للهجوم ثلاث مرات بعد مباحثات مع واشنطن، معتبرا أن ذلك يؤكد، من وجهة نظره، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحوار، وإنما إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية.

وأضاف بزشكيان أن التفاوض مع طرف "يلجأ كل يوم إلى الاغتيال والعقوبات والضغط والتهديدات، وينكث بوعوده" لم يعد مجديا.

من جانبه، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن أي "خطأ جديد" في حسابات الخصم سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة وظهور "مفاجآت كبرى".

وتأتي هذه المواقف المتبادلة في ظل جمود يخيم على مسار المفاوضات منذ انهيار مذكرة تفاهم أبرمها الطرفان في حزيران/يونيو بوساطة باكستانية، أعقبه استئناف الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز والضربات الأميركية على إيران في تموز/يوليو.

ولم تنجح المباحثات التي جرت بين الطرفين والوسطاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر في تحقيق اختراق، بينما لم تنفذ الولايات المتحدة أي ضربة جديدة على إيران منذ الأول من الشهر نفسه، بالتوازي مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتشديد العقوبات.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه "لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة"، فيما لا يزال مضيق هرمز إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، في ظل تمسك طهران بدور في الإشراف على حركة الملاحة فيه مستقبلا، ورفض واشنطن وأطراف أخرى لهذا الطرح.

ويتزامن ذلك مع استمرار الولايات المتحدة في فرض قيود على الموانئ الإيرانية ومنع طهران من تصدير النفط.

وبالتوازي مع الحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات، كثفت واشنطن ضغوطها المالية على طهران، إذ حذرت وزارة الخزانة الأميركية، المؤسسات المالية الأجنبية من مواصلة التعامل مع إيران أو قطاعها المالي، مؤكدة أنها قد تتعرض لعقوبات "في أي وقت ودون إشعار مسبق".

وأوضحت الوزارة أن المؤسسات التي تواصل معاملاتها مع جهات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات، أو تساعد إيران على الوصول إلى النظام المالي العالمي، قد تواجه إجراءات تشمل فرض قيود على حسابات المراسلة والدفع عبر وسيط في الولايات المتحدة، إضافة إلى عقوبات مدنية وجنائية في بعض الحالات.

ويتزامن ذلك مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، حيث تعرضت ناقلة لهجوم أثناء محاولتها عبور الممر، فيما عادت ناقلة أخرى أدراجها، بعد تلقيها تحذيرا من القوات الإيرانية، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.