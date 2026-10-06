موجز أنباء العالم الثلاثاء

تصاعد التطورات العسكرية في اليمن، فيما تواصلت التوترات المرتبطة بحرب غزة والذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر. دوليا برزت هجمات في البحر الأسود ومضيق هرمز واتهامات بالتجسس في بريطانيا وألمانيا إلى جانب تطورات سياسية في ألمانيا وكندا وأستراليا.

شدّد الحوثيون على أنهم لا يزالون يحكمون السيطرة على المناطق التي تقدموا إليها أخيرا في غرب اليمن، وسط تقارير متضاربة على الأرض بشأن تطورات العمليات العسكرية بعد إعلان الحكومة شنّ هجوم مضاد بمساندة السعودية.

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وفي الرياض، سُمع دوي انفجار، على ما أفاد عدد من السكان، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرّض مطاري جازان ونجران للاستهداف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

إسرائيل

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه وضع الجيش في حال تأهّب قصوى "لأي سيناريو محتمل" عشية الذكرى السنوية لهجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، محذرا من أن أهالي غزة سيدفعون "ثمنا باهظا" في حال تعرض الجيش لأي هجوم.

الأمم المتحدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ إسلام آباد أدت دورا وسيطا حاسما بين واشنطن وطهران، وحثّ على إنهاء الحرب.

الهند

أعلنت الهند أن 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما أصيبوا في هجوم تعرضت له أثناء عبورها مضيق هرمز، موضحة أن المصابين يتلقون العلاج في سلطنة عمان.

روسيا/ أوكرانيا

اتهمت موسكو كييف باستهداف حافلة صغيرة في منطقة محتلة بجنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين؛ وفق سلطات المنطقة المنصّبة من روسيا.

بلغاريا

تعرّضت سفينتان تجاريتان لهجوم بمسيّرات في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود، ما أدى إلى غرق إحداهما، بحسب ما أعلنت الحكومة، داعية إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأمر.

بريطانيا

مثل ثلاثة إيرانيين أمام القضاء البريطاني بتهمة التجسس لصالح إيران، ويُشتبه في أنهم مهدوا الطريق لتنفيذ هجوم يستهدف صحافيا واحدا على الأقل يعمل في قناة مناوئة للجمهورية الإسلامية يقيم في لندن.

ألمانيا

فاز اليمين المتطرف في ألمانيا برئاسة برلمان إقليمي للمرة الأولى منذ عام 1945، في ولاية ساكسونيا-أنهالت، بعد شهر من تحقيقه فوزا ساحقا في الانتخابات على المحافظين المدعومين من المستشار فريدريش ميرتس الذي تسجل شعبيته تراجعا مطردا.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الألمانية توقيف أوغست هانينغ الذي قاد جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) لأكثر من ستة أعوام، ومعاون سابق له، بشبهة التجسس والخيانة من خلال تزويد أجهزة خارجية بمعلومات أمنية حساسة.

فرنسا

يستعد عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في مختلف أنحاء فرنسا، في يوم جديد من التعبئة وسط أجواء مشحونة للغاية بعدما تخللت الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف الشهر الفائت أعمال عنف ومواجهات مع الشرطة.

إلى ذلك، أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "عملية إطلاق أولى" تجريبية لصاروخ عابر للقارات من غواصة قبالة سواحل غرب البلاد، وفق ما أعلن قصر الإليزيه ووزارة الجيوش.

كندا

فاز انفصاليو كيبيك في انتخابات المقاطعة، وفق ما أظهرت تقديرات أولية أوردتها وسائل إعلام عدة، وسيُشكّلون الحكومة المقبلة في المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية مع تعهدهم إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال.

الولايات المتحدة

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يسمح لجميع المواطنين الأميركيين باستخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر، وهو وقود مُعفى من الضرائب ومخصص عادة للآلات الزراعية وغيرها من المعدات المستخدمة خارج الطرق العامة.

ووافق ترامب على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق مرتكب حادثة قتل جماعي في قاعدة عسكرية بتكساس عام 2009، وهي طريقة لم يستخدمها الجيش الأميركي منذ 65 عاما.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن على روسيا أن تتحلى بالشفافية عقب تقارير أفادت بوفاة موظفة مختبر جرّاء إصابتها بالطاعون في سيبيريا، مضيفا أن واشنطن تراقب الوضع "عن كثب شديد".

تركيا

طعنت فتاة مراهقة بسكين ثماني تلميذات في مدرسة إعدادية في إسطنبول؛ وفق ما أفاد مسؤولون.

جوائز نوبل

أعلنت لجنة جائزة نوبل الثلاثاء فوز الفيزيائي البلجيكي فرانسيس هالزن بجائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لأعماله المتعلقة بالجسيمات دون الذرية في القطب الجنوبي.

كينيا

أعلنت كينيا تسجيل أول وفاة بسبب فيروس إيبولا في البلاد لرجل كيني عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أستراليا

تعهدت المعارضة المحافظة في أستراليا تنفيذ "أكبر خفض" في تاريخ البلاد لعدد المهاجرين المقيمين فيها في حال وصلت إلى السلطة.

إلى ذلك، أقرّ مسؤول تنفيذي في شركة "أوبن إيه آي" أمام البرلمان الأسترالي، بأنّ شركة التكنولوجيا الأميركية قد أساءت التعامل مع حادثة اختراق أحد برامجها المستقلة لموقع حكومي في حزيران/ يونيو الفائت.

أولمبياد 2036

أعربت سبع دول من بينها الهند وقطر وجنوب إفريقيا عن رغبتها في الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء، فيما حُددت نهاية تشرين الأول/ أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم ملفات الترشح.