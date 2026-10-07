الدول الأعضاء في وكالة الطاقة تستعد لضخ مزيد من احتياطيات النفط

الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تعلن استعدادها لضخ كميات إضافية من احتياطيات النفط والديزل إذا لزم الأمر، وسط نقص في المنتجات المكررة وضغوط متزايدة على الإمدادات بفعل الحرب في الشرق الأوسط والأضرار التي لحقت بمصافٍ في المنطقة وروسيا.

أعلنت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، استعدادها للإفراج عن كميات إضافية من احتياطياتها النفطية إذا اقتضت ظروف السوق ذلك، في ظل نقص حاد في إمدادات المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل، واستمرار الضغوط على أسواق الطاقة بفعل الحرب على إيران والأضرار التي لحقت بمصافٍ في المنطقة وروسيا.

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وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، إن الدول الأعضاء لا تزال تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط الخام والمشتقات النفطية، وهي "مستعدة لضخ المزيد من هذه المخزونات في السوق إذا ما لزم الأمر". وأضاف أن الدول الأعضاء "تؤيد أيضًا منح الأولوية لمخزونات الديزل، قدر المستطاع، نظرًا إلى النقص الكبير حاليًا في الأسواق".

ويأتي ذلك بعدما وافقت دول مجموعة السبع، الجمعة الماضي، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، على الإفراج الفوري عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، في محاولة للحد من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد العالمية.

ورغم ارتفاع عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة، أدت الأضرار التي لحقت بمصافٍ في الشرق الأوسط وروسيا إلى تفاقم النقص في المنتجات النفطية المكررة، وفي مقدمتها الديزل.

وكانت الوكالة قد أعلنت، السبت، أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط والمشتقات النفطية من احتياطياتها الإستراتيجية، من أصل 400 مليون برميل تعهدت بضخها في الأسواق في آذار/ مارس الماضي.

وأكد بيرول أن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ بمستويات مرتفعة من مخزونات الطوارئ النفطية، بينها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، ما يتيح إمكانية التدخل مجددًا إذا استمر الضغط على الإمدادات والأسعار.

وفي فرنسا، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، الأربعاء، ضخ 10 ملايين برميل من الديزل للموزعين المحليين، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود.

وقال ليكورنو، في خطاب متلفز، إن الكميات جرى شراؤها قبل موجة الارتفاع الأخيرة في الأسعار، وستباع بسعر التكلفة، مضيفًا أن الخطوة ستؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود في محطات التعبئة بنحو 12 إلى 18 سنتًا للتر.

وتتزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط، ودخول الحوثيين على خط المواجهات وسيطرتهم على مضيق باب المندب واستهداف منشآت نفطية في السعودية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، قد حذر، الإثنين، من أن مخزونات النفط العالمية أصبحت "منخفضة بشكل مقلق".

وقال الناصر، خلال منتدى "إنرجي إنتليجنس" في لندن، إن "المنظومة تتعرض بالفعل لضغوط"، مضيفًا أنه "مع محدودية الخيارات الأخرى المتاحة أمام العالم، بات هامش الأمان لضمان استقرار الإمدادات ضئيلًا بشكل مقلق".

وحذر من الاكتفاء بالنظر إلى الأرقام الإجمالية المعلنة للاحتياطيات، قائلًا إن "أقل من 10% منها متاح فعليًا"، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من المخزونات التي تعلنها الدول يمثل حدًا أدنى ينبغي الحفاظ عليه لضمان استمرار تشغيل البنية التحتية بصورة طبيعية.

وأضاف: "لهذا السبب، كما ترون، يواجهون صعوبة في تأمين 100 مليون برميل".