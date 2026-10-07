كيف تحولت الهند من مدافعة عن حقوق الفلسطينيين إلى شريكة وثيقة لإسرائيل؟

عارضت الهند إقامة دولة يهودية في فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، وكانت ترى إنشاءها مشروعا استعماريا استيطانيا، أما الآن فأصبح التعاون مع إسرائيل تقاربا يحظى باحتفاء علني، تُوج برفع مستوى العلاقات إلى شراكة إستراتيجية خاصة.

تطورت العلاقات بين الهند وإسرائيل بشكل ملحوظ منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين عام 1992، لتشمل مجالات الدفاع والأمن والاستخبارات والتكنولوجيا. ويستند هذا التقارب إلى مصالح إستراتيجية متبادلة، بالتوازي مع تحول تدريجي في موقف الهند من القضية الفلسطينية، ما جعل العلاقة مع إسرائيل أكثر حضورا في سياستها الخارجية.

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هذا ما أكده الأستاذ الفخري للعلاقات الدولية بجامعة ولاية ميشيغان، محمد أيوب، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية.

ويقول أيوب إن قرار الهند عدم الانضمام إلى انسحاب عشرات الوفود التي قاطعت كلمة بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، ألقى الضوء بوضوح على ميل البلاد نحو إسرائيل. فالهند، التي كانت ذات يوم من أبرز المدافعين عن حقوق الفلسطينيين تجمع الآن بين تأييد لفظي شكلي لحل الدولتين الذي بات متعثرا، وشراكة إستراتيجية متزايدة الوثوق مع إسرائيل. وحتى الدمار الذي لحق بغزة، واستشهاد ما يربو على 74 ألف فلسطيني، والتهجير القسري لمعظم سكانها، الذي وصفه مسؤولون أمميون بأنه يرقى إلى التطهير العرقي، لم يؤثر في هذا التقارب المتزايد.

وخلال النصف الأول من القرن العشرين، عارضت الهند فكرة إقامة دولة يهودية في فلسطين، إذ نظر القوميون الهنود إلى تجريد الفلسطينيين من أراضيهم من منظور نضالهم هم ضد الحكم البريطاني، وكان ينظر إلى نشأة إسرائيل باعتبارها مشروعا استعماريا استيطانيا آخر. وعبّر المهاتما غاندي عن الموقف القومي الهندي عام 1938 بقوله: "فلسطين ملك للعرب بالمعنى نفسه الذي تنتمي فيه إنجلترا إلى الإنجليز أو فرنسا إلى الفرنسيين"، وقال إن تعاطفه مع اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد لا يبرر إجبار الفلسطينيين على دفع ثمن إساءة أوروبا معاملة سكانها اليهود.

وصوتت الهند ضد خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين بعد وقت قصير من استقلالها عام 1947، ولم تكن معارضتها تعكس مجرد تضامن مع شعب آخر خاضع للاستعمار؛ فقد عارض قادة المؤتمر الوطني الهندي بشدة تقسيم الهند على أسس دينية، رغم أنهم قبلوا التقسيم في نهاية المطاف. وكان إنشاء دولة أخرى تقوم على القومية الإثنية - الدينية يبدو كأنه يضفي شرعية على المبدأ الذي استند إليه تقسيم الهند، وإنشاء باكستان.

واعترفت الهند بإسرائيل عام 1950 بعدما أصبح واضحا أن الدولة اليهودية باقية، لكن العلاقات الدبلوماسية ظلت مقتصرة على قنصلية إسرائيلية في بومباي. ولم تقم الهند علاقات دبلوماسية كاملة بما في ذلك افتتاح سفارة في نيودلهي إلا عام 1992، في ظل حكومة يقودها المؤتمر الوطني الهندي. وشجع انهيار الاتحاد السوفيتي، واللحظة الأحادية القطبية للولايات المتحدة، والانفتاح الاقتصادي للهند، و"مشروع السلام" العربي - الإسرائيلي الناشئ، على إعادة تقييم هذا الموقف.

ويقول أيوب إن هذا التسلسل الزمني مهم، فحزب "بهاراتيا جاناتا" لم يبتكر هذه العلاقة، بل ورث انفتاحا براغماتيا ومنحه دفئا أيديولوجيا ومضمونا إستراتيجيا. وفي عهد رئيس الوزراء الحالي، ناريندرا مودي، أصبح التعاون مع إسرائيل تقاربا يحظى باحتفاء علني، تُوج برفع مستوى العلاقات إلى شراكة إستراتيجية خاصة في شباط/ فبراير 2026، خلال زيارة رئيس الوزراء مودي إلى إسرائيل، قبل أيام من اندلاع حرب إيران. وقد لقي احتضان مودي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، انتقادات شديدة في الهند، إذ بدا وكأنه تأييد للهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران.

ويرى أيوب أن القومية الهندوسية، التي تقع في صميم أيديولوجية حزب "بهاراتيا جاناتا"، والصهيونية، المبدأ الأساسي للدولة الإسرائيلية، تتشاركان فهما أغلبيا للقومية: فالدولة تنتمي أساسا إلى جماعة دينية ذات أغلبية محددة تاريخيا. ويختلف تاريخهما، لكن إسرائيل تقدم للقوميين الهندوس نموذجا جذابا للجمع بين الحزم العسكري والهيمنة الإثنية - الدينية، وما اعتبره القادة الهنود السابقون تشابها شديد الإشكال مع باكستان، أصبح في نظر حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" نموذجا للاقتداء.

ويعزز تصور وجود أعداء مشتركين هذا التقارب، إذ تحتل "المنظمات المسلحة الإسلامية" مكانة بارزة في الروايات الأمنية لدى البلدين، بما يسمح بتقديم صراعات مختلفة باعتبارها نضالا مشتركا. ويقول أيوب إن "الإرهاب" يمثّل بالفعل مصدر قلق حقيقي، لكن تحديد الخصوم أساسا من خلال هويتهم المسلمة يحجب اختلافات جوهرية؛ فالانفصالية الكشميرية التي تدعمها منظمات مقرها باكستان تختلف اختلافا كبيرا عن القومية الفلسطينية، التي هي نتاج للتجريد من الحقوق والأراضي والاحتلال.

وعلاوة على ذلك، فإنه مع سعي الهند إلى إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة، بدت الصداقة مع إسرائيل قادرة على توليد حسن النية. لكن قبل كل شيء، تقوم الشراكة على عوامل عسكرية وإستراتيجية، فقد عرضت إسرائيل معدات متطورة في وقت كان وصول الهند إلى أنظمة أميركية مماثلة أكثر تقييدا، كما قدمت تقنيات يمكن تكييفها مع ترسانة الهند الحالية.

ووفقا لـ"معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، حصلت الهند على 29% من صادرات إسرائيل من الأسلحة الرئيسية خلال الفترة 2021-2025، ما جعلها أكبر مشتر من إسرائيل في مجال المعدات العسكرية.

وتشمل المشتريات الهندية من الأسلحة الإسرائيلية طائرات "هيرون" المسيّرة للمراقبة، وأنظمة "فالكون" للإنذار المبكر المحمولة جوا، وأسلحة "سبايس" الموجهة بدقة. وتعزز هذه الأنظمة قدرات الهند في الاستطلاع ومراقبة المجال الجوي وتنفيذ الضربات، ويمتد التعاون العسكري أيضا إلى تطوير الأسلحة بالعمل المشترك، فقد طورت منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية نظام "إم آر سام" للدفاع الجوي، بمشاركة شركات تصنيع هندية.

ويقول أيوب إن للتعاون الاستخباراتي تاريخ أقدم وأكثر هدوءا، بما في ذلك اتصالات تردد أنها جرت بين جناح البحث والتحليل الهندي والموساد قبل وقت طويل من تطبيع العلاقات الدبلوماسية، إلا أن التفاصيل العملياتية لا تزال غامضة. ويشمل التعاون المعلن مشاورات بشأن "مكافحة الإرهاب"، فيما يضيف جدول أعمال عام 2026 الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأبحاث المشتركة، وتخلق هذه الروابط مصالح مؤسسية تستمر بعد رحيل الحكومات والأفراد.

لذلك، لا يوجد شيء غامض بشأن جاذبية إسرائيل للهند والعكس صحيح، والسؤال الأخلاقي الذي أثاره كثيرون في الهند هو: لماذا ينبغي للتعاون الإستراتيجي أن يخفف من موقف الهند تجاه تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وأراضيهم؟ فشراء الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية لا يفرضان بالضرورة على الهند التخفيف من المبادئ التي حركت نضالها هي من أجل الاستقلال.

ويقول أيوب إن الهند وإسرائيل شريكان في العديد من المجالات العملية، لكنهما يظلان حليفين غير متجانسين إذا ما قيسا بوعد الهند التأسيسي بالمواطنة المتساوية ومعارضة الاستعمار. ويكمن التناقض المتأصل في العلاقة في هذا التوتر تحديدا: فهي تكشف إلى أي مدى ابتعد التصور الحاكم في الهند للقومية عن ذلك الذي جعل حرية فلسطين في السابق غير منفصلة عن حريتها هي. وقد تغلب التقارب الأيديولوجي بين حزب "بهاراتيا جاناتا" واليمين الإسرائيلي على أي مخاوف ربما كانت لدى نيودلهي بشأن المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي.