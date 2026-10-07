موجز أنباء العالم الأربعاء

تتصدر الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع حرب غزة المشهد، وسط تصعيد في الضفة الغربية واليمن. تصعيد متواصل بين روسيا وأوكرانيا وعقوبات أوروبية جديدة على موسكو، وشهدت فرنسا وتركيا وبولندا تطورات سياسية وأمنية متفرقة.

شهداء يوميا في غزة في ظل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الهش (Gettyimages)

يصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع حرب الإبادة في غزة إثر هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" على مستوطنات جنوبي إسرائيل. يأتي ذلك قبيل انتخابات الكنيست التي تخيم عليها تداعيات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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واعتبرت حركة حماس هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، "يوما مجيدا" ومحطة تاريخية" و"عنوان ملحمة بطولية"، مؤكدة في المقابل التزامها باتفاق وقف النار الذي بدأ قبل عام.

الضفة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في هجوم شنه مستوطنون وجنود إسرائيليون على مزارعين في قرية برقة في شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة؛ حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية ومسعفون.

كما فجّر الجيش الإسرائيلي منزل أسير فلسطيني في بلدة بدّو في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد رئيس البلدية.

اليمن

أعلن الحوثيون اليمنيون أنهم استهدفوا مطار الرياض بصاروخ باليستي، بعدما أعلنت السعودية اعتراضها صاروخا في شمال العاصمة، على خلفية معارك طاحنة متواصلة في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من المملكة.

وأُجبر أكثر من 200 ألف شخص على النزوح في اليمن بسبب القتال، وفق بيانات للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن جميعهم تقريبا فرّوا منذ أيلول/ سبتمبر عند اشتداد المعارك.

أميركا/ اليونان

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة لأثينا، إن إيران "فقدت السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني "يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا".

ويجري روبيو الأربعاء "حوارا إستراتيجيا" مع اليونان العضو في حلف شمال الأطلسي بشأن الأمن الإقليمي وأمن الطاقة؛ وفق وزارة الخارجية الأميركية.

إثيوبيا

قال مسؤول محلي وسكان إن قوات إريترية انتشرت في الأيام الأخيرة حول بلدة في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، بعد نحو أسبوعين من نزاع داخلي يهدد بالتحول إلى حرب إقليمية أوسع.

روسيا/ أوكرانيا/ الاتحاد الأوروبي

أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 20 شخصا على الأقلّ، بينهم 14 في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد؛ وفق حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة.

إلى ذلك، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة وكبيرة من العقوبات ضد روسيا تستهدف ما يقرب من 1600 فرد وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ومن جانبها، ندّدت روسيا بـ"عسكرة" الاتحاد الأوروبي، غداة اختبار فرنسا لصاروخ جديد عابر للقارات قادر على حمل رأس نووي ويطلق من غواصة، وهو اختبار حضره الرئيس إيمانويل ماكرون.

من جهة أخرى حذّرت روسيا من أن معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع الوبائي "كاذب"، وسط تقارير تحدثت عن إصابة ثانية مشتبه بها بالطاعون في سيبيريا.

وطلبت الولايات المتحدة رسميا من روسيا تقديم معلومات بشأن تقارير عن وفاة موظفة في مختبر بالطاعون.

فرنسا

غداة تظاهرات طلابية حاشدة في فرنسا، استؤنفت الدراسة الأربعاء في غالبية الثانويات، مع تواصل إغلاق بعضها، فيما تسعى الحكومة إلى تهدئة الأزمة من خلال دعوة المتظاهرين للعودة إلى مؤسساتهم التعليمية لإجراء حوار.

تركيا

انضمّ رئيس بلدية إزمير، ثالث أكبر مدن تركيا وأحد معاقل المعارضة، إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، في انتصار رمزي كبير للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

جوائز نوبل

مُنِحَت جائزة نوبل في الكيمياء للفرنسي هنري كاغان وللياباني كينسو سواي عن أبحاثهما في ما يُعرَف بالتحفيز غير المتماثل.

بولندا

أوقف شاب يبلغ 19 عاما في بولندا طعن بسلاح أبيض عددا من الأشخاص في أحد المعاهد المهنية ما أدى إلى إصابتهم بجروح؛ وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

العراق

رفع البنك المركزي العراقي السعر الرسمي لصرف الدولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ما أثار استياء بين التجار والمواطنين، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة خلّفتها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

"كوب 31"

طالب قادة دول المحيط الهادئ المشاركون في القمة التمهيدية لمؤتمر الأطراف "كوب 31" للمناخ الدول الغنية بتوفير المزيد من التمويل لمساعدة بلدانهم على "النجاة" من تبعات التغيّر المناخي، في موقف أطلقوه خلال نشاط هَدفَ إلى الإضاءة على ما تعانيه المناطق الأكثر عرضة للاحترار.