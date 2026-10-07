"حظر تجول ومنع الكحول": قيود يابانية على جنود أميركيين للاشتباه بقتل امرأة يابانية

تتجه السلطات اليابانية إلى فرض حظر تجول ليلي على الجنود الأميركيين في أوكيناوا لمدة شهر، إلى جانب تعليق العمليات ومنع مغادرة القواعد وحظر الكحول لمدة 48 ساعة، عقب اعتقال جندي أميركي للاشتباه بقتله امرأة يابانية وسرقة ممتلكاتها.

تظاهر يابانيين احتجاجا على مقتل امرأة في أوكيناوا باليابان بعد الاشتباه بأن القاتل جندي أميركي، 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (Getty Images)

تعتزم السلطات اليابانية فرض حظر تجول ليلي لمدة شهر على الجنود الأميركيين المتمركزين في مدينة أوكيناوا، على خلفية اعتقال أحد أفراد مشاة البحرية الأميركية للاشتباه في قتله امرأة يابانية.

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ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن منسق منطقة أوكيناوا في القوات الأميركية باليابان، بنيامين واتسون، قوله إن الجنود الأميركيين في أوكيناوا لن يُسمح لهم بالخروج خلال الفترة الممتدة من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من يوم الجمعة القادم ولمدة شهر.

وأعلن واتسون أن جميع أفراد القوات العسكرية الأميركية سيخضعون، اعتبارا من ظهر اليوم الأربعاء، لفترة توقف عملياتية مدتها 48 ساعة.

وأوضح أنه لن يُسمح للجنود بمغادرة القواعد العسكرية خلال هذه الفترة، مشيرا إلى فرض حظر كامل على استهلاك الكحول داخل القواعد وخارجها.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية اعتقال السلطات في مدينة أوكيناوا جنديا في مشاة البحرية الأميركية يبلغ من العمر 20 عاما، يدعى ديفين بالارد، للاشتباه في قتله امرأة وسرقة ممتلكاتها، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأثار الحادث ردود فعل في المدينة التي تستضيف الجزء الأكبر من القواعد العسكرية الأميركية في اليابان.

وتشهد أوكيناوا منذ فترة طويلة جدلا بشأن الوجود العسكري الأميركي، والجرائم التي يُقال إن جنودا أميركيين ارتكبوها.