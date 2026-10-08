البنتاغون يستعد للحرب وإيران تهدد بإغلاق مسارات هرمز

تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، مع تداخل الضغوط العسكرية مع مسار تفاوضي لم يحسم بعد، فيما يبرز مضيق هرمز مجددًا كإحدى أبرز ساحات التوتر والتأثير على أمن المنطقة وحركة الطاقة.

تتواصل حالة الغموض التي تحيط بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق، وتصاعد التوتر على أكثر من جبهة، ولا سيما حول مضيق هرمز، بالتزامن مع تحركات أميركية وإيرانية تنذر باحتمال استمرار التصعيد.

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وفي أحدث التطورات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ليل الأربعاء-الخميس، إن طهران حددت بصورة واضحة وحاسمة ملاحظاتها وشروطها لإنهاء الحرب على مختلف الجبهات وإرساء الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مشيرا إلى أن الرد على المقترحات الأميركية سيقدم عبر قنوات الوساطة.

وفي المقابل، أفاد مسؤولون أميركيون بأن وزارة الدفاع الأميركية أصدرت قبل أيام تعليمات إلى القيادة المركزية الأميركية باستكمال الاستعدادات اللازمة لاحتمال استئناف الحرب على إيران.

ونقلت صحيفة "ذا أتلانتيك" عن مصدرين في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة لتوجيه ضربة إلى إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إيران "فقدت السيطرة الكاملة" على المضيق، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني "يشهد انهيارًا حادًا وشاملًا".

في المقابل، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، قوله إن مسارات ملاحة في مضيق هرمز تعتبرها طهران غير قانونية ستغلق قريبا، في إشارة إلى الممر الجنوبي القريب من السواحل العُمانية.

وقال نقدي إن هذه المسارات جرى فتحها من خلال تفجير وتدمير ممرات صخرية في المضيق الاستراتيجي، وإن قوارب صغيرة استخدمتها لتهريب النفط، معتبرا ذلك مخالفا للرواية السائدة بشأن عودة حركة شحنات النفط الخليجية عبر هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب.

وأضاف: "مضيق هرمز مغلق، وتسيطر عليه القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيطرة كاملة، وسيستمر هذا الوضع إلى أن تُلبى المطالب المشروعة لإيران".

وفي السياق الدبلوماسي، أوضح بقائي أن إيران وسلطنة عُمان توصلتا إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لممرات الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وآليات إعلانها لدى الجهات الدولية المعنية.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران ويحقق تقدمًا في هذا المسار.

وأضاف، خلال تجمع انتخابي في ولاية تكساس دعمًا لمرشح لمجلس الشيوخ، أن إبرام اتفاق "ليس الخيار الذي أرغب فيه"، لكنه قال إن إيران مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة مقابل وقف التصعيد، مؤكدا أنها "لن تحصل على سلام نووي أبدا".